Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/05/2019

Primeira Leitura (At 1,15-17.20-26)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

15Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: 16“Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. 17Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. 20De fato, no livro dos Salmos está escrito: ‘Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite!’ E ainda: ‘Que outro ocupe o seu lugar!’

21Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, 22a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição”. 23Então eles apresentaram dois homens: José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. 24Em seguida, fizeram esta oração: “Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolheste 25para ocupar, neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino!”. 26Então tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos onze apóstolos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 112)

— O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres.

— O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres.

— Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade!

— Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor! O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus.

— Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra?

— Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo.

Evangelho (Jo 15,9-17)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:

9Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 10Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. 11E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. 12Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. 13Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. 14Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai.16Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. 17Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Cristo é o pão que dá vida ao mundo

"Garanto-vos que não é Moisés quem te deu o pão do céu; meu Pai te dá o verdadeiro pão do céu; porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo " (Jo 6, 32-33).

Nosso maravilhoso, bondoso e misericordioso Pai é digno de todo louvor, honra, glória e toda a bênção, porque Ele nos cura, nos alimenta e cuida de nós. Pai poderia alimentar de várias maneiras, como Ele nos alimenta com toda a natureza criada tão rica em alimentos para curar a nossa fome e sede, mas o Pai sabe que temos fome por toda a eternidade, temos sede para ele, sede do Céu; E se não nos enchermos dessa fome, ficaremos satisfeitos com a comida estragada.

Assim como estamos deixando boa comida para não comer nada, e nosso corpo está estragando e estamos adquirindo e assimilando tantas doenças, é porque comemos muitos alimentos, muitos alimentos que não são bons e estragamos. Em nosso interior, não é diferente, em nossa vida psicológica, psíquica e espiritual, também estamos nos alimentando de qualquer coisa, estamos nos apoiando em intelectualismos, filosofias e psicologias. Todos eles têm sua importância, mas o homem e a mulher de Deus se alimentam de Deus em primeiro lugar.

O jovem de Deus ou qualquer pessoa que se forme numa área é apaixonado por alguma ciência, implora, arcos; e é bom ver a determinação, ver a pessoa inclinar-se para o que ela acredita e correr de volta.

Precisamos buscar, com mais intensidade, o único pão que nos cura: Jesus

Precisamos correr de volta para nos alimentar de Deus, porque Ele fez parte Dele e nos deu Seu Filho como alimento para nos alimentar e preencher nossa vida.

Só Jesus é a comida que o Pai nos dá, ele é o Pai de Deus, o pão que vem do céu e dá vida ao mundo; este mundo em que vivemos, que é composto de aparências, onde parece que todos estão vivos. Eles estão bem, todos cheios de cores! Na televisão, eles só mostram coisas bonitas, então, você coloca uma "camada" para esconder o que está por trás, não para mostrar o quanto as pessoas estão tristes, deprimidas, deprimidas, oprimidas e feridas no corpo, na alma e no espírito.

A verdade é que o mundo é um verdadeiro ambulatório onde estamos sempre na emergência para salvar almas, vidas e corações. O remédio que temos, temos comida, mas é como um paciente na UTI, mas medicar maneira errada: ele come o caminho errado e serão responsáveis ​​porque não foi bem cuidados.

Deus viu e está vendo que o mundo está em uma UTI real, e Ele mesmo veio para salvar e resgatar o Seu. Então eles não perecem.

É necessário que nos alimentemos com Ele, que nos deixemos ir a Ele, porque quem vai ao Pai não tem fome nem sede, porque Ele mesmo nos cura, nos enche de Sua presença. Em meio a situações que encontramos, com mais intensidade, o único pão que nos cura, e Ele é chamado Jesus, o Pão que desceu do céu para dar a vida ao mundo, para dar vida às nossas vidas.

Deus te abençoe!

Padre Roger Araújo - Padre da Comunidade New Song, jornalista e colaborador da New Song Page. Contato: padrerogercn@gmail.com - Facebook