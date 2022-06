Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/06/2022

Primeira Leitura (1Rs 21,17-29)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Após a morte de Nabot, 17a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: 18“Levanta-te e desce ao encontro de Acab, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabot, aonde desceu para dela tomar posse. 19Isto lhe dirás: ‘Assim fala o Senhor: Tu mataste e ainda por cima roubas!’ E acrescentarás: ‘Assim fala o Senhor: No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabot, lamberão também o teu’”.

20Acab disse a Elias: “Afinal encontraste-me, ó meu inimigo?” Elias respondeu: “Sim, eu te encontrei. Porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor, 21farei cair sobre ti a desgraça: varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acab, escravos ou livres em Israel. 22Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabat, e de Baasa, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar.

23Também a respeito de Jezabel o Senhor pronunciou uma sentença: ‘Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. 24Os da família de Acab, que morrerem na cidade, serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo, serão comidos pelas aves do céu’”. 25Não houve ninguém que se tenha vendido como Acab, para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. 26Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel.

27Quando Acab ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. 28Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: 29“Viste como Acab se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 50)

— Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos!

— Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos!

— Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa!

— Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

— Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões! Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça!

Evangelho (Mt 5,43-48)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 43“Vós ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!’ 44Eu, porém, vos digo: ‘Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem!’ 45Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos.

46Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? 47E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? 48Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Decida amar até mesmo nas situações mais difíceis

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Vós ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!’ Eu, porém, vos digo: ‘Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem!’ Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos” (Mateus 5,43-45).

Veja, meus irmãos, existe uma exigência do amor ensinado por Cristo. O amor de Cristo é exigente, o amor de Cristo é comprometedor, o amor de Cristo, muitas vezes, vai pedir de nós muito sacrifício.

O amor de Deus não entra naquela lógica da ação e reação. O amor de Deus entra na lógica das escolhas; escolhemos a forma como amamos, escolhemos a maneira como lidamos com uma situação.

Às vezes, fazemos muitas coisas só por reação e não por decisão. Muitas vezes, não colocamos o nosso coração (a sede das nossas escolhas, onde Cristo reina), não colocamos isso em prática, em ato. E, muitas vezes, agimos com a pele, com o calor do sangue, do momento, da situação, então, muitas vezes, muitas coisas, muitos laços de unidades são quebrados, muitos relacionamentos são rompidos, muitas situações acontecem dentro das nossas relações humanas, por causa da falta desse comprometimento interior.

Quando a emoção e o calor do momento pedem um insulto, quando pedem uma vingança, somos chamados a amar nesta situação

É muito fácil amar aquela pessoa que me faz o bem, mas é muito difícil amar aquela pessoa que, talvez, nutre por mim ou por você um rancor, uma raiva, um ressentimento. Quando a pessoa não vai com a “minha cara” ou com “a sua cara”, quando não tem nenhuma empatia em relação a nós, torna-se mais desafiador.

Amar quem nos ama é muito fácil; é muito fácil também cultivarmos o rancor ou uma raiva por alguém que nos fez o mal, essas coisas elas vão — como a gente diz: “morro abaixo”, elas fluem facilmente do nosso coração. Mas eu e você não podemos agir e reagir diante dessas realidades.

Não podemos simplesmente sentir as coisas, mas repito: precisamos decidir aquilo que nós vamos escolher. Decidir amar quando me custa muito, decidir perdoar quando me custa muito, decidir amar quando a emoção pede uma outra coisa. Quando a emoção e o calor do momento pedem um insulto, quando pedem uma vingança, somos chamados a amar nesta situação. Como é desafiador!

E a Palavra diz que nós nos tornamos filhos de Deus não quando temos sensações boas, não é só quando tudo está maravilhoso dentro do nosso coração, mas nós somos filhos de Deus quando, embora, sentindo essas coisas (que são coisas negativas), decido fazer uma outra escolha.

Você pode até sentir raiva, mas você vai escolher fazer o bem para aquela pessoa, você vai escolher não dizer um insulto, um palavrão ou destratar aquela pessoa. Você pode até sentir muitas emoções negativas e fortes, mas você não vai reagir a partir delas, você vai reagir a partir da experiência que você fez com o Cristo.

Porque Ele nos deu o Seu coração, também nos ofereceu a oportunidade de trabalhar a nossa humanidade e deixá-la ser transformada pela força da Sua graça. É possível, sim, amar até os nossos inimigos, com a graça de Cristo.

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.