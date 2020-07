Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/07/2020

Primeira Leitura (Is 7,1-9)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Ozias, rei de Judá, aconteceu que Rason, rei da Síria, e Facéia, filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. 2Foi dada a notícia à casa de Davi: “Os homens da Síria estão acampados em Efraim”. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento.

3Então disse o Senhor a Isaías: “Vai ao encontro de Acaz com teu filho Sear-Iasub (isto é, ‘um resto voltará’) até a ponta do canal, na piscina superior, na direção da estrada do Campo dos pisadores; 4e dirás ao rei: Procura estar calmo; não temas nem estremeça o teu coração por causa desses dois pedaços de tição fumegantes, diante da ira furiosa de Rason e da Síria, e do filho de Romelias, 5por terem a Síria, Efraim e o filho de Romelias conjurado contra ti, dizendo: 6‘Vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós, e nomear novo rei, o filho de Tabeel’. 7Isto diz o Senhor Deus: ‘Este plano fracassará, nada disso se realizará! 8Que seja Damasco a capital da Síria e Rason o chefe de Damasco; dentro de sessenta e cinco anos deixará Efraim de ser povo; 9que seja a Samaria capital de Efraim e o filho de Romelias chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes’.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 47)

— O Senhor estabelece sua cidade para sempre.

— Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora; seu Monte santo, esta colina encantadora é a alegria do universo.

— Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande Rei! Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso.

— Pois eis que os reis da terra se aliaram, e todos juntos avançaram; mal a viram, de pavor estremeceram, debandaram perturbados.

— Como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu; semelhante ao vento leste impetuoso, que despedaça as naus de Társis.

Evangelho (Mt 11,20-24)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 20Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. 21“Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio de vós, tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza.

22Pois bem! Eu vos digo: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. 23E tu, Cafarnaum! Acaso serás erguida até o céu? Não! Serás jogada no inferno! Porque, se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje! 24Eu, porém, vos digo: no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Busquemos os verdadeiros milagres de Deus para a nossa vida

“Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido” (Mateus 11,20).

É preciso dizer, em primeira mão, que o grande milagre é a conversão. Ninguém experimenta milagre na vida se não se converte ou não é convertido pela Palavra e pela graça de Deus.

Você quer milagre maior do que uma pessoa que é vingativa se tornar amorosa? Do que uma pessoa que era mundana se tornar santificada? Do que uma pessoa que cultivava só o mal dentro de si, mas, hoje, semeia o bem nas almas?

Olhemos para dentro de nós: qual é o milagre que experimentamos de Deus em nós? Por exemplo, se você ainda continua com aquela velha mágoa – às vezes, escuto a pessoa dizer: “Até hoje não consegui perdoar a minha mãe” –, você precisa de um milagre, pois passou por um trauma na sua infância e está com ele até hoje. Você precisa de um milagre, muitas vezes, no seu casamento, pois passou por decepções na noite de ontem ou há anos, e está com essa decepção até hoje!

Milagre é mudar a visão, o coração e a direção. Não pode uma pessoa ver o que Jesus realiza no meio de nós, e o coração ser sempre o mesmo, ser sempre aquele coração duro e fechado, ser aquela pessoa azeda e amarga. Aquela pessoa onde ela se faz não traz a graça, mas a presença dela é muito incômoda, porque só traz o negativo. Por isso, Jesus está censurando a maior parte das cidades, onde Seus milagres foram realizados porque as pessoas pararam no espetáculo, e não na graça.

Milagre é converter, é transformar a mente fechada num lugar onde a graça de Deus entra

Tomemos cuidado para a nossa fé não ser um espetáculo, onde vamos em busca de ver algo extraordinário acontecer, onde estamos com uma doença, enfermidade e essa doença saiu de nós, e vimos sair do outro.

Busco um milagre a cada dia, esse milagre sou eu. Sei que não sou mais aquele homem velho que já fui, mas também sei que não sou o homem que preciso ser. Eu preciso viver, querer e buscar, com toda a intensidade da minha alma, o milagre de Deus na minha vida. Mudar essa mentalidade, mudar pensamentos, arrancar ressentimentos, tirar todo esse azedume, amargura e essa visão retrógrada que, muitas vezes, temos. Tirar de cada um de nós toda e qualquer agressividade, todo esse espírito de querer combater, ter a razão, de querer mandar e fazer as coisas do nosso jeito.

Experimente, o grande milagre da vida é aquele que vence seu orgulho, soberba, suas vaidades e deixa-se conduzir pela humildade de Jesus. Se não formos convertidos, não entramos no Reino dos Céus. Por isso, milagre é converter, é transformar o que era velho em novo, é transformar a mente fechada num lugar onde a graça de Deus entra.

Milagre é transformar atos, atitudes e comportamentos. Milagre é vermos uma pessoa que fica no sofá o tempo inteiro, e essa pessoa é capaz de se levantar, mover-se, cuidar da sua própria saúde. Milagre é uma pessoa que fica o tempo inteiro com celular, com internet, com a televisão, e é capaz de deixar isso de lado para escutar a Deus e meditar a Sua Palavra.

Busquemos os milagres verdadeiros de Deus para a nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook