Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/07/2021

Primeira Leitura (Êx 3,1-6.9-12)

Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 1Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia, o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horeb. 2Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: 3“Vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome”. 4O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça dizendo: “Moisés! Moisés!” Ele respondeu: “Aqui estou”. 5E Deus disse: “Não te aproximes! Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa”. 6E acrescentou: “Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó”. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. 9E agora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. 10Mas vai, eu te envio ao Faraó, para que faças sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel”. 11E Moisés disse a Deus: “Quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito?” 12Deus lhe disse: “Eu estarei contigo; e este será o sinal de que fui eu que te enviei: quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 102,1-7)

— O Senhor é indulgente, é favorável.

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores!

— Pois ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão.

— O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos; revelou os seus caminhos a Moisés, e aos filhos de Israel, seus grandes feitos.

Evangelho (Mt 11,25-27)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

25Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 27Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Pela via da humildade, tocamos na graça de Deus

“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos” (Mateus 11,25).

O coração de Jesus exulta no louvor e na gratidão ao Pai, no reconhecimento da grandeza de Deus, que revela o Seu amor e a Sua bondade às almas pequenas e humildes. Que beleza, meus irmãos, é saber que a Palavra de Deus chega ao nosso coração quando nos abrimos pela via da humildade!

Os orgulhosos e os soberbos não tocam na graça de Deus, não porque sejam excluídos por Ele — Ele não exclui ninguém –, mas porque, na verdade, todo orgulho e toda soberba são barreiras para que a graça de Deus penetre, para que a graça de Deus entre. Então, abramos o nosso coração, primeiro, para conquistar a humildade da verdade, e a verdade na humildade, pois é só com ela que tocamos na verdade de Deus.

Se continuarmos tão orgulhosos como somos, a verdade será sempre a nossa, nós é que sabemos das coisas, nós é que temos razão. Chateamo-nos com qualquer situação porque as coisas não estão do nosso jeito.

O humilde sabe colocar-se no último lugar, o humilde sabe apreciar as coisas pequenas, o humilde não procura se elevar, engrandecer-se, exaltar-se, mas ele sabe rebaixar-se, retirar-se, fazer-se pequeno; e onde ele se faz pequeno, ali Deus se faz presente, ali a graça de Deus se revela.

Deus cuida dos corações humildes. Foi assim que Maria cantou e exultou, que Deus derruba os soberbos e exalta os corações humildes. E é pelos corações humildes e pequenos que Jesus, hoje, está louvando e bendizendo ao Pai.

Os tesouros do coração de Deus estão ao nosso dispor, mas é preciso que, no amor, o coração se converta, seja lapidado e mergulhado no amor misericordioso de Jesus, para que esse coração se torne humilde, para que seja queimado do meio de nós e dos nossos sentimentos todas as vaidades, todo esse orgulho que faz de nós pessoas prepotentes.

Nós não suportamos ser contrariados, chateados, porque o orgulho se fere com facilidade. O orgulhoso não perdoa, o humilde está sempre se reconciliando, renovando-se e procurando viver a reconciliação com os seus irmãos.

Deus quer cuidar de nós, Ele quer permanecer no meio de nós. Deus quer cuidar do nosso coração. Precisamos deixar que a chama da humildade acenda a chama fervorosa da graça de Deus no coração de cada um de nós.

Deus abençoe você!