Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/10/2020

Primeira Leitura (Gl 5,18-25)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Irmãos, 18se sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da Lei. 19São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, 20idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, 21invejas, bebedeiras, orgias, e coisas semelhantes a estas. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22Porém, o fruto do Espírito é: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, 23mansidão, continência. Contra estas coisas não existe lei. 24Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. 25Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 1)

— Senhor, quem vos seguir, terá a luz da vida!

— Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos; que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se; mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.

— Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada; ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar.

— Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.

Evangelho (Lc 11,42-46)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse o Senhor: 42“Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. 43Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, e de serdes cumprimentados nas praças públicas. 44Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber”.

45Um mestre da Lei tomou a palavra e disse: “Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós!” 46Jesus respondeu: “Ai de vós também, mestres da Lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O amor de Deus precisa ser vivenciado em nossa vida

Estamos sempre achando que somos pessoas boas e religiosas porque cumprimos os nossos preceitos. “Eu vou à Missa todos os domingos”; “Eu pago o dízimo”; “Rezo o meu terço”; “Faço isso na Igreja”; “Sou da Liturgia”; “Canto para Deus”…

“Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo, fazei tudo, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus”. Não devemos deixar de cumprir as nossas práticas religiosas, quem não paga o dízimo, por favor, pague-o, porque é um dever religioso.

Quem não vai nas celebrações não cumpre os seus preceitos, suas orações diárias e assim por diante. Não vou “chover no molhado” porque você já sabe quais são as nossas obrigações religiosas, mas não venha também com aquele discurso: “Não vou à Igreja, não rezo, mas sou uma pessoa boa, faço caridade para todo mundo”. Não seja hipócrita nesse ponto, não viva essa dualidade: faço uma coisa, mas não faço outra. Precisamos praticar uma coisa sem deixar de fazer outra, porque uma preenche a outra. Precisamos da oração porque é um meio de chegarmos até Deus. Precisamos das práticas religiosas, precisamos pagar o dízimo porque são maneiras de vivermos a nossa fé.

Que o amor de Deus não seja apenas poesias bíblicas, mas seja presente em nossa vida

Agora, vivemos a fé, vivenciando-a na vida. Você pode ser “10” em oração, mas para Deus não tem valor nenhum se você é “0” na ação, na prática da justiça. Seja justo com seu próximo, não pratique jamais a injustiça com alguém. É injusto falar mal dos outros, pelas costas dos outros; é injusto caluniar os outros, pensar mal dos outros, não cuidar do outro e não respeitar o próximo.

É injusto eu ter e não ligar para quem não tem. É injusto ficar a vida toda centrado em mim, nas minhas coisas e naquilo que quero. Todo egoísmo é injusto, todo individualismo quando a pessoa volta-se para cultuar a si e o mundo gira em torno dela é injustiça. Então, não viva doente depois, porque você reza, mas não vive a justiça de Deus na sua vida.

Não se afaste do amor de Deus, mas não é um amor poético e romanceado, e sim o amor vivenciado, o amor de Deus em que me deixo ser amado por Deus, curado e restaurado por Ele e, assim, vou ser a presença d’Ele na vida do outro.

Não vivamos a religião só de práticas religiosas, de orações fervorosas (que são importantes e fundamentais), mas tenhamos uma vida fervorosa em sermos justos com o próximo, em repararmos as injustiças que já cometemos até em nome da fé. Que o amor de Deus não seja apenas poesias bíblicas, mas seja presente em nossa vida e com esse amor amemos uns aos outros.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook