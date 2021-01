Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 15/01/2021

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 1tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, não aconteça que alguém de vós fique para trás.

2Também nós, como eles, recebemos uma boa nova. Mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido, 3enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou: “Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu repouso”. Isso, não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. 4Pois, em certos lugares, assim falou do sétimo dia: “E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras”, 5e ainda novamente: “Não entrarão no meu repouso”.

11Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 77)

— Não vos esqueçais das obras do Senhor!

— Não vos esqueçais das obras do Senhor!

— Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, e transmitiram para nós os nossos pais, à nova geração nós contaremos: As grandezas do Senhor e seu poder.

— Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança; das obras do Senhor não se esqueçam, e observem fielmente os seus preceitos.

— Nem se tornem, a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus, em seu espírito.

Evangelho (Mc 2,1-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

1Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. 2E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a Palavra. 3Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por quatro homens. 4Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. 5Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os teus pecados estão perdoados”. 6Ora, alguns mestres da Lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: 7“Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando: ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus”. 8Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo, e disse: “Por que pensais assim em vossos corações? 9O que é mais fácil dizer ao paralítico: ‘Os teus pecados estão perdoados’, ou dizer: ‘Levanta-te, pega a tua cama e anda?’ 10Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, 11eu te ordeno: levanta-te, pega tua cama, e vai para tua casa!” 12O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: “Nunca vimos uma coisa assim”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Usemos o amor e a misericórdia para cuidar do próximo

“Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: ‘Filho, os teus pecados estão perdoados’” (Marcos 2,5).

Impressiona-me muito a realidade desse paralítico, mas impressiona-me mais ainda os homens que se compadecem dele. Veja, são multidões que cercam, que querem estar próximas de Jesus.

Você sabe que, quando estamos no meio de uma multidão, cada um se preocupa com a sua situação, cada um vai lá por si. O velho ditado mais errado da humanidade é: “Cada um por si e Deus por todos”. Parece ser vivido até por aqueles que seguem a Jesus, porque está cada um buscando a sua cura, a sua libertação, a sua restauração; cada um buscando ganhar para si, reter para si, está cada um pensando em si.

O Mestre que nos ensinou a rezar que o “Pai é nosso”, que o “Pão é nosso”; os discípulos pouco aprenderam. E cada um reza para si, se fecha no seu mundo, no seu canto, cada está buscando sobreviver e pensar somente em si.

O amor e o cuidado, o amor e a misericórdia abrem o coração de Deus em toda e qualquer realidade

Vivemos na sociedade do ego, da egolatria, onde cada um se fechou na sua caixa para cuidar somente do que é seu, do seu mundo. Fico pensando, olhando, inclusive os nossos filhos, desde quando criou a cultura do quarto individual, o menino é trancado no seu quarto, no seu mundo, e pensando somente em si. Não há mais a cultura de se voltar para o outro, e quando se volta é para mostrar o que há de melhor para si e para agir de acordo com os seus interesses. Ali vemos pessoas egoístas, cada um cuidando dos seus interesses.

Louvo a Deus por esses quatro homens que levaram até Jesus aquele paralítico. Eles são os primeiros agraciados, são homens que também tinham seus interesses, mas eles deixam seus interesses de lado para viver o amor e o cuidado. Veja: o amor e o cuidado, o amor e a misericórdia abrem o coração de Deus em toda e qualquer realidade.

O amor e o cuidado levam a pessoa a ter a criatividade, aqueles homens passaram por cima do teto, eles deram um jeito. Quando eu quero cuidar, quando quero amar, dou um jeito, passamos nem que seja por cima do telhado, passamos pela janela, pois quando queremos amar o outro, cuidar do outro, Deus nos dá a graça.

Aquele homem não tinha como chegar a Jesus, primeiro, porque estava paralítico e, segundo, porque os próprios pecados paralisaram a vida humana, mas diante da fé daqueles homens, eles alcançaram a graça do perdão e da restauração para aquele paralítico.

Que Deus nos tire da paralisia, do egoísmo, da soberba, do orgulho e nos levante para vivermos o amor e a misericórdia e cuidarmos uns dos outros.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook