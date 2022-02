Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 15/02/2022

Primeira Leitura (Tg 1,12-18)

Leitura da Carta de São Tiago.

12Feliz o homem que suporta a provação. Porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam.

13Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: “É Deus que me está tentando”, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. 14Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. 15Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.

16Meus queridos irmãos, não vos enganeis. 17Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do alto; descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. 18De livre vontade ele nos gerou, pela Palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 93)

— Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei!

— É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da Lei, para dar-lhe um alívio na angústia.

— O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança: voltarão a juízo as sentenças; quem é reto andará na justiça.

— Quando eu penso: “Estou quase caindo!” Vosso amor me sustenta, Senhor! Quando o meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma.

Evangelho (Mc 8,14-21)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 14os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. 15Então Jesus os advertiu: “Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes”.

16Os discípulos diziam entre si: “É porque não temos pão”. 17Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: “Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? 18Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais 19de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços?”

Eles responderam: “Doze”. 20Jesus perguntou: E quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: “Sete”. 21Jesus disse: “E ainda não compreendeis?”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Cristo é o pão que nunca pode faltar em sua vida

“Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: 'Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes' ” (Marcos 8,14-15)

Jesus se preocupa com a totalidade da pessoa. Embora, muitas vezes, religiosa pense que a realidade ou Jesus veio ensinar é só a preocupação com o céu de levar a nossa alma, os nós de Deus para o coração do Pai, Jesus se preocupa com a totalidade da pessoa. Tudo o que diz respeito ao ser humano interessa a Jesus. Então, qualquer coisa que faça parte da sua vida é do interesse de Jesus.

Sabemos que a pessoa tem necessidades físicas, afetivas, afetivas... E a fé deve tocar todas essas dimensões da pessoa. O nosso jeito, até mesmo de lidar com a comida, precisa ser evangelizado. A maneira como nós lidamos com nossas necessidades biológicas e físicas precisa ser evangelizado. Tudo em nós precisa passar pela experiência da Palavra de Deus e da luz de Deus. Uma vida afetiva ou apenas dimensão espiritual pode uma dimensão ou outra dimensão espiritual. Se a pessoa se fixa apenas na preocupação com a sua dimensão física, a sua realidade espiritual pode estar protegida e sua salvação pode estar em jogo. Se a pessoa tem uma ênfase muito grande à sua realidade ativa, ela também pode deixar de lado as outras dimensões, que são todas muito importantes.

Atenção dar a isso que Jesus nos pede: o pão, que é Cristo, nunca pode faltar na barca da nossa vida

Mas o pão de que fala Jesus é Ele mesmo, Ele é o Pão, é a Sua vida, é todo o Seu ser. Cristo, o Pão Vivo, está sempre rodeado do fermento dos fariseus e dos Herodes – Jesus faz menção a isso –, mas o que isso significa, o cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes? Fariseus: o perigo de uma religiosidade perversa, presa na exterioridade, uma religiosidade muito rígida, muito legalista, muito fria. Esta é a atenção que nós precisamos ter! Depois, Jesus fala do cuidado com o fermento de Herodes. O que isso significa? O poder, o interesse, o aproveitamento, o domínio, o controle das liberdades. Estamos falando aqui do rei Herodes que quis, muitas vezes, pautar a sua vida nessas realidades: no poder, no interesse, no aproveitamento, no domínio e no controle das liberdades.

Então, Jesus disse: “Cuidado com esse fermento para que o pão que vocês têm à disposição, que é a minha vida, que é a vida de Cristo, não seja pouco a pouco mau”. Dar atenção a isso que Jesus precisa nos pede: o Pão, que é Cristo, nunca pode faltar na barca da nossa vida. Você vai comprar o seu pãozinho de cada dia, você vai ocupar das suas necessidades de materiais. É claro, e isso é louvável! Mas o pão da vida que é Cristo nunca pode faltar na nossa vida. E Ele nos dá o equilíbrio de todas as outras dimensões.

Peçamos ao Senhor a graça de que nunca nos falte esse pão vivo descido do Céu para alimento de nossa alma.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.