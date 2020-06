Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 15/06/2020

Primeira Leitura (1Rs 21,1-16)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naquele tempo, 1Nabot de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acab, rei de Samaria. 2Acab falou a Nabot: “Cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor”.

3Mas Nabot respondeu a Acab: “O Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais”. 4Acab voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabot de Jezrael: “Não te cederei a herança de meus pais”. Deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer nada. 5Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: “Por que estás triste e não queres comer?” 6Ele respondeu: “Porque eu conversei com Nabot de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha”.

7Então sua mulher Jezabel disse-lhe: “Bela figura de rei de Israel estás fazendo! Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabot de Jezrael”.

8Ela escreveu então cartas em nome de Acab, selou-as com o selo real, e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabot. 9Nas cartas estava escrito o seguinte: “Proclamai um jejum e fazei Nabot sentar-se entre os primeiros do povo, 10e subornai dois homens perversos contra ele, que deem este testemunho: ‘Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei!’ Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra”.

11Os homens da cidade, anciãos e nobres concidadãos de Nabot, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. 12Proclamaram um jejum e fizeram Nabot sentar-se entre os primeiros do povo. 13Chegaram os dois homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabot diante de toda a assembleia, dizendo: “Nabot amaldiçoou a Deus e ao rei”. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. 14Depois mandaram a notícia a Jezabel: “Nabot foi apedrejado e morto”. 15Ao saber que Nabot tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acab: “Levanta-te e toma posse da vinha que Nabot de Jezrael não te quis ceder por seu preço em dinheiro; pois Nabot já não vive; está morto”. 16Quando Acab soube que Nabot estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabot de Jezrael e dela tomar posse.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 5)

— Atendei o meu gemido, ó Senhor!

— Atendei o meu gemido, ó Senhor!

— Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, atendei o meu gemido! Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor!

— Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mau morar convosco; nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos.

— Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador.

Evangelho (Mt 5,38-42)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 38“Ouvistes o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente!’ 39Eu, porém, vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda! 40Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto! 41Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele! 42Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A vingança tira a pureza do nosso coração

“Ouvistes o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente!’ Eu, porém, vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda!” (Mateus 5,38-39).

O seguidor de Jesus não se deixa levar pela vingança, pelo rancor, pelo ressentimento e pela mágoa. Ainda que fiquemos magoados, a mágoa tem de ser curada, mas não podemos permitir que a alma seja maltratada porque vamos cultivando esses rancores.

A vingança é um demônio terrível que se esconde de diversas formas na nossa vida e na nossa história. Pode ser que, nós, literalmente não nos vinguemos de quem nos fez o mal, mas desejamos, alimentamos, esperamos e cultivamos. No fundo dizemos: “Ele vai pagar pelo que fez”, e usamos até subterfúgios mundanos para nos escondermos debaixo de uma faceta religiosa: “Aqui se faz, aqui se paga”; alguém ainda diz que está na Bíblia e usamos esses elementos para cultivar a vingança.

A vingança tira a pureza do nosso coração; o ressentimento, a mágoa e o rancor deixam o nosso coração machucado, oprimido, doente e enfermo. Jesus não está falando isso primeiro por causa do outro, mas por causa de nós, porque Ele quer o nosso coração sadio, quer a nossa vida a salvo. Ele quer a alma de cada um de nós vivendo de forma sadia e serena.

Permitamos que a graça de Deus vença a toda vingança, rancor, ódio e ressentimento que há em nós

Não há vida sadia e serena com o coração abarrotado pelo sentimento de vingança, de rancor e raiva. É óbvio que, na hora em que as coisas acontecem, quando somos traídos ou contrariados, os sentimentos crescem em nós. Dentro de nós os sentimentos mais belos se tornam os ressentimentos mais duros da alma, mas conhecemos Jesus e a graça d’Ele está em nós. A graça d’Ele em nós chama-se amor e misericórdia.

Quando falamos em amor, logo pensamos nas pessoas queridas que queremos, isso é uma forma de amar, mas o amor é mais sublime. O amor é o remédio que a alma precisa para ser curada dos males que o mundo nos impõe.

Quando vemos que estamos com pensamentos ruins sobre o outro, quando estamos com um desejo maldoso a respeito do outro é porque o amor não nos curou. Precisamos mergulhar no amor para sermos curados.

Enquanto pensarmos mal, querermos e desejarmos o mal e o mal do outro estiver em nós, continuaremos mal no que pensamos e no que sentimos.

Permitamos que a graça de Deus vença a toda vingança, rancor, ódio e ressentimento que há em nós.

Deus abençoe você!

