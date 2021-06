Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 15/06/2021

Primeira Leitura (2Cor 8,1-9)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.

1Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às Igrejas da Macedônia. 2Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade.

3Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, por sua própria iniciativa 4e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. 5E, indo além de nossas expectativas, puseram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa, pela vontade de Deus.

6Por isso solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. 7E como tendes tudo em abundância – fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo – assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade.

8Não é uma ordem que estou dando; mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. 9Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo: de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos, por sua pobreza.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 145)

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

— Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar!

— É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre.

— Faz justiça aos que são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos.

— O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro.

Evangelho (Mt 5,43-48)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 43“Vós ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!’ 44Eu, porém, vos digo: ‘Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem!’ 45Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos.

46Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? 47E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? 48Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A essência do seguimento de Jesus é o amor

“Eu, porém, vos digo: ‘Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem!’” (Mateus 5,44).

Se formos fazer como os pagãos, amaremos quem é próximo a nós e odiaremos quem é inimigo ou quem não nos quer bem. Mas não somos pagãos, somos cristãos, não seguimos o paganismo, não seguimos o mundo; seguimos Cristo Jesus, Aquele que morreu na cruz perdoando os Seus algozes. A mais sublime súplica e resposta que Jesus deu na cruz àqueles que O mataram foi: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lucas 23,34).

Seguidores de Jesus, tenhamos em nós os sentimentos d’Ele, tenhamos em nós, em nosso coração, as atitudes de Jesus. E a atitude mais sublime e evangélica é o amor.

Como precisamos nos amar para além das teorias, das discussões, dos conhecimentos teológicos e doutrinários; para além de todas as divisões que possam ter aqui e acolá, para além das nossas divisões místicas ou assim por diante!

Demos o melhor de nós, que é a nossa oração e o nosso amor àqueles que não nos querem bem

Muito mais do que as orações que nutrimos, noites de vigílias e assim por diante, que tudo isso coloque em nosso coração o essencial. A essência do seguimento de Jesus é o amor.

Veja, amar o próximo é a coisa mais normal e natural. É bem negativo se você não está conseguindo amar nem os que estão próximos a você. Se você não consegue amar os da sua casa, da sua família é um péssimo sinal de que nem humano você está sendo, nenhuma vida humana digna você está vivendo.

Amar os seus é mais do que uma obrigação. Até quem é ateu, quem não crê em Deus, ama os que são próximos; até os animais fazem isso! Os cachorrinhos, os filhos daquele mesmo cachorro, estão ali se amando, ou qualquer grupo de animais. Por isso, nós, que nos olhamos na dimensão da graça, não podemos perder essa dimensão, a mística do amor que Deus colocou em nós.

Amamos quem não nos ama, fazemos o bem a quem não nos quer bem. Retribuímos com amor a quem semeou ódio ou vingança no meio de nós. Buscamos a perfeição de Deus, porque Ele faz o sol nascer para quem é bom e para quem não é. Deus faz a chuva vir sobre todos.

Deus não é como nós, seletivos. Deus não vai mandar o sol só para os católicos e cristãos. A bondade e o amor d’Ele são para todos os Seus filhos, o amor de Deus é para com todos. Se alguns se achegam mais ao amor d’Ele, é óbvio que experimentam de uma forma mais sublime o Seu amor, mas Ele não nega o Seu amor a ninguém. Também não podemos negar amor, não podemos dar amor só a quem nos dá amor. Isso é viver no campo humano, mas nós, cada vez mais, caminhamos, trabalhamos para que a graça divina molde a nossa humanidade.

Precisamos trabalhar com seriedade para vivermos como filhos de Deus, para sabermos testemunhar, neste mundo, que o nosso amor não é só para os nossos, mas o amor de Deus é para com todos.

Amemos os nossos inimigos e rezemos, demos o melhor de nós, que é a nossa oração e o nosso amor, àqueles que não nos querem bem. É assim que nos tornamos de verdade filhos de Deus, o nosso Pai que está nos Céus.

Deus abençoe você!