Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 15/06/2022

Primeira Leitura(2Rs 2,1.6-14)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.

1Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Guilgal. 6Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: “Permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão”. E ele respondeu: “Pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei”. E partiram os dois juntos.

7Então, cinquenta dos filhos dos profetas os seguiram, e ficaram parados, à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. 8Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. 9Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: “Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença”. Eliseu disse: “Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito”.

10Elias respondeu: “Tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido; caso contrário, isso não te será dado”. 11E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 12Eliseu o via e gritava: “Meu pai, meu pai, carro de Israel e seu condutor!” Depois, não o viu mais. E, tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. 13Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão.

14Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas dizendo: “Onde está agora o Deus de Elias?” E bateu nas águas, que se dividiram, para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 30)

— Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais!

— Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, reservastes para aqueles que vos temem! Para aqueles que em vós se refugiam, mostrando, assim, o vosso amor perante os homens.

— Na proteção de vossa face os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes.

— Amai o Senhor Deus, seus santos todos, ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor.

Evangelho (Mt 6,1-6.16-18)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 1“Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus.

2Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 3Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, 4de modo que, a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.

5Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 6Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa.

16Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo: Eles já receberam a sua recompensa. 17Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, 18para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus se importa com o que está dentro do seu coração

Veja, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós buscamos uma forma de reconhecimento. Isso não estou falando de vaidade, não tocamos no conceito da vaidade, de querer aparecer ou querer reconhecimento das pessoas. Estamos falando de uma necessidade humana, uma necessidade humana que nós temos de nos sentir vivos neste mundo, que alguém nos note.

É tão ruim quando você, por exemplo, está caminhando pela rua, você passa por alguém, não recebe nem um ‘oi’, nem um ‘bom dia’, quando a pessoa o trata como se você não existisse. É horrível! E quantas coisas nós vivemos assim dentro das nossas casas! Quanta indiferença nos nossos ambientes de trabalho, na faculdade! Muitas vezes, estamos nos relacionando, mas como se o outro não existisse. Isso é terrível!

Então, temos uma necessidade humana de ser notado neste mundo, de nos sentir vivos. Mas lembramo-nos de que apenas Deus sabe enxergar e preocupa-se com o que está escondido, não com o que aparece. Temos, muitas vezes, essa necessidade da exterioridade, de mostrar aquilo que somos, os nossos talentos para as pessoas, mas vamos entender que para Deus o importante é o que está dentro do seu coração, porque Ele vê o que está escondido. E Deus, que vê o escondido — diz a Palavra: “nos dará a Sua recompensa”.

Então, vamos trilhar o nosso caminho — claro, lidando muito bem com a nossa humanidade, mas sabendo que o Pai do Céu que vê o que está no escondido nos dará aquilo que nós merecemos.

Às vezes, o aplauso é só uma forma, um atestado de que nós estamos vivos, e, hoje, com o avanço da tecnologia, podemos cair nessa armadilha de achar que a nossa vida seja esses aplausos. Nas redes sociais, você imaginar que a sua existência no mundo dependa dos likes, das visualizações, de um vídeo que você posta ou um comentário que alguém faz em um vídeo seu, o número de seguidores que você tem… Muito cuidado!

As redes sociais são uma bênção de Deus na nossa vida. Por exemplo, essa homilia chega a tantas pessoas e a tantos corações através das redes sociais, mas cuidado, não vamos prender o nosso coração a essas realidades porque elas podem ser muito enganadoras e muito nocivas.

O amor verdadeiro e as ações contam muito mais do que os sentimentos. São aquelas realidades que, às vezes, acontecem silenciosamente, aquelas ações, por exemplo, da esmola, da oração, da prática do jejum e da espiritualidade que se dão no silêncio, no escondimento, mas que contam muito.

O amor que vivo hoje é um amor de aparência ou é um amor de pertença? O amor de aparência é quando eu preciso dessas confirmações, do reconhecimento, quando eu preciso da retribuição de alguém por algo que eu fiz, mas o amor de pertença; o bem do outro está acima de tudo, o outro está em primeiro lugar, e elogiar o outro é mais importante, favorecer com que o outro seja reconhecido é mais importante. É esse tipo de amor que a Palavra de Deus está nos chamando.

Então, que a prática do jejum, da esmola e da caridade sirva para fortificar o nosso coração, para que Deus, que vê o que está no escondido, possa nos dar a justa recompensa. E o aplauso de Deus é muito melhor do que o aplauso dos homens.

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.