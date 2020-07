Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 15/07/2020

Primeira Leitura (Is 10,5-7.13-16)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Assim fala o Senhor: 5“Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação! 6Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe, contra um povo que me excita à ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas.

7Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse; pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. 13Pois diz o rei da Assíria: ‘Realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência; aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos; 14minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos; e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio’.

15Mas acaso gloria-se o machado, em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. 16Por isso, enviará o Dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo; e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 93)

— O Senhor não rejeita o seu povo.

— O Senhor não rejeita o seu povo.

— Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança; estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão!

— Eles dizem: “O Senhor não nos vê e o Deus de Jacó não percebe!” Entendei, ó estultos do povo; insensatos, quando é que vereis?

— O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe?

— O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança: voltarão a juízo as sentenças; quem é reto andará na justiça.

Evangelho (Mt 11,25-27)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

25Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 27Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A alma pequenina saboreia o gosto em pertencer a Deus

“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos” (Mateus 11,25).

Entrando no coração de Jesus, que louva e engradece o Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, só posso também querer louvar, bendizer, adorar e glorificar porque Deus nos dá a conhecer as coisas que antes não víamos e estavam escondidas a nós.

Que beleza… Não é pelo nosso conhecimento nem pela nossa sabedoria! Deus não se dá a conhecer por quem acha que já conhece e sabe tudo. Deus se dá a conhecer aos pequeninos.

Eu fico sempre olhando no Evangelho a redundância da Palavra, pois bastava dizer “aos pequenos” É aos mais pequenos entre os pequenos que a graça de Deus se revela. A alma pequenina é a alma sedenta por Deus, dependente d’Ele, que se coloca para ser conduzida por Ele em tudo aquilo que realiza.

A alma pequenina é a alma que está unida, de uma forma mística, com o coração de Jesus

A alma pequenina não é aquela que é movida pela cobiça, pelo orgulho, pela soberba e pela vaidade. A alma pequenina é aquela que se submete à graça, é aquela que se dobra diante de tantas coisas que tem dentro de si.

A alma pequenina é aquela que se quebra, que se dobra para quebrar até a vontade própria. Que beleza, é nessa alma que Deus penetra, que Ele entra, faz morada e faz conhecer os desígnios do Reino dos Céus. A alma pequenina é a alma que saboreia o gosto em pertencer a Deus. A alma pequenina é a alma que está unida, de uma forma mística, com o coração de Jesus.

Por isso, hoje, Jesus está engrandecendo este Pai maravilhoso que nos dá a conhecer o Seu Reino. Que Ele nos faça humildes e pequenos, para que possamos a cada dia saborear o Seu Reino e a Sua presença amorosa no meio de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Faceboo