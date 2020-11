Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 15/11/2020

Primeira Leitura (Pr 31,10-13.19-20.30-31)

Leitura do Livro dos Provérbios:

10Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. 11Seu marido confia nela plenamente, e não terá falta de recursos. 12Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. 13Procura lã e linho, e com habilidade trabalham as suas mãos.

19Estende a mão para a roca, e seus dedos seguram o fuso. 20Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre.

30O encanto é enganador e a beleza é passageira; a mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. 31Proclamem o êxito de suas mãos, e na praça louvem-na as suas obras!

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 127)

— Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!

— Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!

— Feliz és tu, se temes o Senhor/ e trilhas seus caminhos!/ Do trabalho de tuas mãos hás de viver,/ serás feliz, tudo irá bem!

— A tua esposa é uma videira bem fecunda/ no coração da tua casa;/ os teus filhos são rebentos de oliveira/ ao redor de tua mesa.

— Será assim abençoado todo homem/ que teme o Senhor./ O Senhor te abençoe de Sião,/ cada dia de tua vida.

Segunda Leitura (1Ts 5,1-6)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses:

1Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. 2Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. 3Quando as pessoas disserem: “Paz e segurança!”, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida. E não poderão escapar. 4Mas vós, meus irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. 5Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. 6Portanto, não durmamos, como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Mt 25,14-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos: 14“Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. 15A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro, um; a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou.

16O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. 17Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois. 18Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. 19Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. 20O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: ‘Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei’. 21O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!’

22Chegou também o que havia recebido dois talentos, e disse: ‘Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei’. 23O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!’

24Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento, e disse: ‘Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. 25Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence’.

26O patrão lhe respondeu: ‘Servo mau e preguiçoso! Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? 27Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence’. 28Em seguida, o patrão ordenou: ‘Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez! 29Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. 30Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes!’”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Multiplique o talento que recebeu

“O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!’” (Mateus 25,21).

A parábola dos talentos, como nós assim a conhecemos, é para nós sempre uma chamada de atenção. O patrão confia os seus talentos ou os seus bens para que seus empregados possam administrar. Então, se recebemos dez, cinco, dois ou um talento, não importa, o que importa é que cuidemos do talento que recebemos, o que importa é que cuidemos da administração daquilo que recebemos, e cuidemos mesmo, cuidemos bem, multipliquemos e façamos a graça acontecer com esse talento.

O que não podemos é fazer pouco-caso, não podemos viver na reclamação, na murmuração, nem dizermos: “Recebi tão pouco”; “Não estou conformado com o que tenho”. Todos nós podemos!

Admiro e faço questão de acompanhar, sempre que posso, os jogos paraolímpicos, porque ali vejo pessoas que, muitas vezes, foram mutiladas ou sofreram acidentes. Como eles se superam, como dão aulas para nós que, muitas vezes, nos achamos perfeitos, porque temos dois braços e duas pernas, mas estamos atrofiados na vida!

Multiplique e faça a graça acontecer com aquele talento que você tem recebido

Estou vendo uma pessoa com uma perna só correndo 100 vezes mais do que uma pessoa que, com duas pernas, não sai do lugar, porque a pessoa simplesmente está inconformada. Estou vendo uma pessoa que tem tudo, mas que só reclama daquilo que tem e nunca está satisfeita.

Deus não é aquele que mede, mas é aquele que dá a graça para quem usa o talento que tem para multiplicar. Já vi pessoas fazerem milagre com 100 reais, com 20, com 10 até, mas vejo outros com milhões no bolso e só fazem farras, e depois vivem uma vida triste, porque não sabem administrar o talento que lhes foi confiado ou recebem e acham que o que têm é pouco.

É como esse empregado inútil que vai lá – é inútil, porque inutilizou o talento que tinha, enterrou-o. Não enterre seus dons, a graça de Deus, suas capacidades, não se menospreze, não se compare. Use o que você tem, multiplique o que tem, faça com o que você tem o melhor para construir o Reino de Deus.

Deus abençoe você!