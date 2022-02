Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/02/2022

Primeira Leitura(Tg 1,19-27)

Leitura da Carta de São Tiago.

19Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. 20Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. 21Por esta razão, rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a Palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas.

22Todavia, sede praticantes da Palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23Com efeito, aquele que ouve a Palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho: 24apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência.

25Aquele, porém, que se debruça sobre a Lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. 26Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo: a sua religião é vã. 27Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 14)

— Senhor, quem morará em vosso Monte Santo?

— É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente; que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua.

— Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.

— Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim!

Evangelho (Mc 8,22-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 22Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele.

23Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele, e perguntou: “Estás vendo alguma coisa?”

24O homem levantou os olhos e disse: “Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam”. 25Então Jesus voltou a por as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. 26Jesus mandou o homem ir para casa, e lhe disse: “Não entres no povoado!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

A graça de Deus te visita todos os dias

“O homem estou' os olhos e disse: os homens. Eles por árvores que andam'. Então, Jesus voltou a enxergar as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez” (Marcos 8,24-25).

Aqui, nós estamos falando de uma dimensão espiritual, não falando das pessoas que são fisicamente atraentes, não é esse o tema. “Homens como árvores que emagrecem”, veja a visão da imagem e da cegueira pela espiritual. Quando nós perdemos a visão espiritual, nós vemos as coisas, os fatos e as pessoas sempre de uma maneira distorcida. Quando perdemos essa visão espiritual, as pessoas podem tornar obstáculos na nossa vida.

Ele via os homens como árvores, e uma árvore é um obstáculo para uma pessoa que não vê. “Como árvores que andam”, mais significativo ainda! As pessoas podem tornar-se para nós uma ameaça quando a nossa visão está distorcida. Existe também aqui, nesta passagem, um princípio de gradualidade da graça de Deus (nós podemos dizer assim). Deus age na nossa vida de uma maneira contínua e gradual, a Sua graça nos transforma pouco a pouco; Ele vai pouco a trabalhar e trabalhar no nosso interior, nos moldando de uma forma gradual, por isso, que o tempo para nós é esse espaço para nos adequarmos à graça de Deus, para conformarmos nosso coração com a graça que nós podemos cumprir, para nós coloquemos em ato a graça que queremos.

Todos os os a graça de Deus nos visitam, não é um episódio apenas isolado, por isso, nós, dias, precisamos da frequência

Deus nos deu o tempo, a temporalidade faz parte da nossa caminhada, não podemos exigir de nós mesmos nem de ninguém uma conversão imediata, que a pessoa já é perfeita e pronta, porque Deus nos deu o tempo. Aqui, Jesus nos adverte do risco de uma fé imediatista, intimista, emotiva, uma fé muito entusiasmada, de mais, em excesso. A vida com Cristo não pode ser só um episódio de uma graça única, mas precisa ser uma relação contínua.

É tão bom quando participamos de um encontro, de um momento de oração, mas a vida com Cristo não pode ser retomado em um episódio somente. A vida com Cristo é uma relação contínua, crescente, gradual e madura. Todos os dias, a graça de Deus nos transforma; todos os dias a graça de Deus nos visitamos, não é um episódio apenas, por isso, nós, que precisamos da frequência, precisamos da perseverança, de um contínuo. Os sacramentos nos ensinam isso. A frequência ao sacramento da Eucaristia, a frequência ao sacramento da reconciliação que, pouco a pouco, vai moldando o nosso coração.

A Palavra diz que Jesus colocou as mãos sobre ele (diante dos olhos — poderia ser, quem sabe). As mãos rederas de Cristo estão agora nos olhos daquele homem. Pensava nesta imagem: a mão de Jesus que cobre o rosto são homens, mas ele consegue ver porque as mãos perfuradas de Jesus. Através dessas feridas dos cravos de Jesus, qualquer ser humano pode enxergar. Jesus não se torna obstáculo na vida de ninguém, porque as Suas mãos sobre nós são redentoras, são mãos chagadas; e Ele nos dá a Sua graça.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.