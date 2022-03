Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/03/2022

Primeira Leitura (Jr 18,18-20)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

Naqueles dias, 18disseram eles: “Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias; um sacerdote não deixará morrer a lei; nem um sábio, o conselho; nem um profeta, a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras”.

19Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. 20Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença, para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 30)

— Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus!

— Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus!

— Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor! Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel!

— Ao redor, todas as coisas me apavoram; ouço muitos cochichando contra mim; todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a vida.

— A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus! Eu entrego em vossas mãos o meu destino; libertai-me do inimigo e do opressor!

Evangelho (Mt 20,17-28)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 17enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: 18“Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da Lei. Eles o condenarão à morte, 19e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará”.

20A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. 21Jesus perguntou: “Que queres?” Ela respondeu: “Manda que estes meus dois filhos se sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda”. 22Jesus, então, respondeu-lhe: “Não sabeis o que estais pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?” Eles responderam: “Podemos”. 23Então Jesus lhes disse: “De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou”.

24Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. 25Jesus, porém, chamou-os, e disse: “Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. 26Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; 27quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 28Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Peça ao Senhor que purifique a sua oração

“Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: ‘Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da Lei. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: ‘Que queres?’ Ela respondeu: ‘Manda que estes meus dois filhos se sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda’. Jesus, então, respondeu-lhe: ‘Não sabeis o que estais pedindo’” (Mateus 20,17-18.20-22).

Muitas vezes é assim: não sabemos o que pedir. E uma das realidades mais purificadas neste tempo quaresmal, a nosso respeito, é a nossa experiência de oração, a forma como nós nos dirigimos a Deus, a maneira como nós nos colocamos diante de Deus.

Vejam vocês o absurdo: Jesus está falando abertamente aos Seus discípulos a respeito do Seu destino, e não era um destino qualquer. Jesus está falando de derrota, de perseguição, Ele está falando de sofrimento e da Sua morte. E termina esse discurso justamente falando sobre a vivência do Seu amor na sua profundidade. Porque quem ama tem de estar disposto a passar pela experiência da dor por causa do outro. Jesus está dando aos Seus discípulos a oportunidade de conhecer o Seu projeto de amor. Então, vem esse pedido da mãe dos filhos de Zebedeu.

Precisamos aprender muito ainda acerca da oração. A oração que nos coloca na vontade de Deus; a oração que não nos poupa, até mesmo das realidades de prova, das realidades duras de sofrimentos da nossa vida. Não podemos pegar da realidade só aquilo que nos agrada, seria muito bom que, no seguimento de Jesus, encontrássemos apenas um “mar de rosas”, mas precisamos também estar dispostos a acolher as contrariedades próprias da adesão a Jesus Cristo.

Peçamos ao Senhor que purifique a nossa oração, que alargue o nosso interior

Como eu disse: Jesus apresenta o seu projeto caracterizado dessa forma e aparece o pedido mais sem noção da história. Porque a mãe se dirige a Jesus totalmente equivocada porque tem uma imagem totalmente distorcida sobre o messianismo de Jesus. Que perigo para todos nós! Essa oração tão sem rumo é uma oração pretensiosa, é uma oração anestesiante porque Jesus está falando do sofrimento e ela está querendo um lugar à direita e à esquerda para os filhos. É uma oração interesseira porque ali estavam os doze discípulos e ela está preocupada com os dois filhos. É uma oração egoísta e uma oração nepotista, porque ela está atendendo às necessidades somente da sua família.

Quantas vezes a nossa oração também não passa por essas características: peço só por aquilo que me interessa, só aquilo que me convém, rezo só por aqueles que trago no meu coração, que nutro uma afeição, mas o convite é a expansão da nossa oração, é a expansão da nossa experiência de diálogo com Deus capaz também de acolher as contrariedades próprias de um discípulo de Jesus.

Peçamos ao Senhor que purifique a nossa oração, que alargue o nosso interior, para que a vontade de Deus seja acolhida por todos nós!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.