Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/04/2022

1No princípio Deus criou o céu e a terra. 2A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.

3Deus disse: “Faça-se a luz!” E a luz se fez. 4Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5E à luz Deus chamou “dia” e às trevas, “noite”. Houve uma tarde e uma manhã: primeiro dia.

6Deus disse: “Faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras”. 7E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. 8Ao firmamento Deus chamou “céu”. Houve uma tarde e uma manhã: segundo dia.

9Deus disse: “Juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o solo enxuto!” E assim se fez. 10Ao solo enxuto Deus chamou “terra” e ao ajuntamento das águas, “mar”. E Deus viu que era bom.

11Deus disse: “A terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra”. E assim se fez. 12E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. 13Houve uma tarde e uma manhã: terceiro dia.

14Deus disse: “Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, 15e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra”. E assim se fez. 16Deus fez os dois grandes luzeiros: o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir à noite, e as estrelas. 17Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, 18para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. 19E houve uma tarde e uma manhã: quarto dia.

20Deus disse: “Fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu”.

21Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam, em multidão, nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. 22E Deus os abençoou, dizendo: “Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra”. 23Houve uma tarde e uma manhã: quinto dia.

24Deus disse: “Produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies”. E assim se fez.

25Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom.

26Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra”.

27E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou: homem e mulher os criou. 28E Deus os abençoou e lhes disse: “Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a! Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra”.

29E Deus disse: “Eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. 30E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento”. E assim se fez.

31E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã: sexto dia.

2,1E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. 2No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito; e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera.

Responsório (Sl 103)

— Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor!/ Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande!/ De majestade e esplendor vos revestis/ e de luz vos envolveis como num manto.

— A terra vós firmastes em suas bases,/ ficará firme pelos séculos sem fim;/ os mares a cobriam como um manto,/ e as águas envolviam as montanhas.

— Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes/ que passam serpeando entre as montanhas;/ às suas margens vêm morar os passarinhos,/ entre os ramos eles erguem o seu canto.

— De vossa casa as montanhas irrigais,/ com vossos frutos saciais a terra inteira;/ fazeis crescer os verdes pastos para o gado/ e as plantas que são úteis para o homem.

— Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras,/ e que sabedoria em todas elas!/ Encheu-se a terra com as vossas criaturas!/ Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

Naqueles dias, 1Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão!” E ele respondeu: “Aqui estou”. 2E Deus disse: “Toma teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar”.

9aChegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. 10Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho.

11E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: “Abraão! Abraão!” Ele respondeu: “Aqui estou!”. 12E o anjo lhe disse: “Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal! Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único”.

13Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho.

15O anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, 16e lhe disse: “Juro por mim mesmo — oráculo do Senhor —, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, 17eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. 18Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste”.

1No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. 2Elas encontraram a pedra do túmulo removida. 3Mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus 4e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. 5Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: “Por que estais procurando entre os mortos aquele que está vivo? 6Ele não está aqui. Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia: 7‘O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia’”.

8Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. 9Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos Onze e a todos os outros. 10Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. 11Mas eles acharam que tudo isso era desvario, e não acreditaram.

12Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido.

Neste Sábado Santo, prepare o seu coração para receber o Ressuscitado

“No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas” (Lucas 24,1-5).

Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos, com toda a Igreja, hoje, no Sábado Santo. É o dia da espera! Eu fiz questão de parar aqui a narração desse Evangelho, justamente para deixar esse “grito do Aleluia” ser cultivado no nosso coração ao longo desse dia de expectativa da vida que vence a morte; da ressurreição do Senhor.

E a ressurreição para nós é o motivo pelo qual nunca devemos nos desesperar, diante de nenhuma situação, até mesmo diante da própria morte. A ressurreição é o motivo que nos faz acreditar que: para além das nossas tribulações; para além das realidades mais cruéis que nós podemos enfrentar, está Jesus Cristo Ressuscitado; vencedor da morte; vencedor de tudo. A nossa vida precisa ser um Sábado Santo; a nossa vida precisa, justamente, se tornar esse Sábado Santo — que está como que esmagado entre as dores da Sexta-feira Santa da Paixão de Jesus, da Cruz; dos nossos sofrimentos —, mas também da vitória do Senhor sobre a morte; a Ressurreição de Jesus.

Transforme a sua vida, no Sábado Santo, num dia perene de expectativa; cheio de esperança e cheio de fé

A nossa vida precisa caminhar sempre nesta tensão: entre as dificuldades que nós enfrentamos; os fardos que nós carregamos; as lutas e as batalhas que nós travamos, mas, do outro lado, a nossa esperança; a nossa alegria de ter ao nosso lado o nosso Redentor, que está vivo e ressuscitado. Então, transforme a sua vida, no Sábado Santo, num dia perene de expectativa; cheio de esperança, cheio de fé; mesmo com as dores que você experimenta na sua vida; com as realidades duras que você enfrenta; mas com um olhar de esperança, com olhar no Cristo que nos espera.

E nós lemos um trecho do Evangelho em que aparece a ausência do corpo de Jesus. Maria Madalena com aquelas mulheres, que vão ao túmulo de Jesus, constatam a ausência do corpo de Jesus, porém, essa ausência do corpo é apenas um sinal de que o final é diferente de como nós pensamos. Pois elas pensavam que iam encontrar o corpo morto de Jesus, mas acabam encontrando o Ressuscitado; e nós vamos meditar isso, ao longo desta semana, e na Oitava de Páscoa vamos poder tocar profundamente na realidade desse mistério.

O momento que nós vivenciamos, neste Sábado Santo, é aquele da descida do Filho de Deus à mansão dos mortos; é o anúncio da salvação e da redenção àqueles que já jaziam na morte. Existe uma homilia dos primeiros séculos, de um autor desconhecido, que, justamente, medita e faz-nos refletir sobre a descida de Jesus à mansão dos mortos: quando Jesus está ali, na mansão dos mortos, Ele encontra o primeiro Adão e exclama para ele (Adão): “Desperta, tu que dormes, levanta-te do sono da morte, porque Cristo te iluminará”. É um belíssimo conto, uma belíssima meditação, para que nós também enxerguemos, na nossa existência, esse despertar que a vida de Cristo nos causa, não apenas depois da nossa morte, mas o despertar de Cristo no hoje e no agora da nossa existência. Certamente, hoje, a voz do Cristo quer ecoar no meu coração e no seu coração dizendo a nós: “Desperta, tu que dormes, levanta-te, porque Cristo te iluminará!”.

E, na situação na qual você se encontra, nas trevas onde você se encontra, o Senhor quer te iluminar; o Senhor quer trazer vida nova; o Senhor quer trazer ressurreição! Preparemos o nosso coração, aqueçamos o nosso coração para a vivência desse mistério, para a celebração desse grande mistério da Ressurreição de Jesus!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.