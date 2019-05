Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/05/2019

Primeira Leitura (At 13,13-25)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

13Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfília. João deixou-os e voltou para Jerusalém. 14Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se.

15Depois da leitura da Lei e dos Profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: “Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar”.

16Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: “Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai! 17O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito; e de lá os tirou com braço poderoso. 18E, durante mais ou menos quarenta anos, cercou-o de cuidados no deserto. 19Destruiu sete nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, 20por quatrocentos e cinquenta anos aproximadamente.

Depois disso, concedeu-lhes juízes, até o profeta Samuel. 21Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante quarenta anos. 22Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade’.

23Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. 24Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povode Israel. 25Estando para terminar sua missão, João declarou: ‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias’”.

Responsório (Sl 88)

— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.

— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.

— Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade! Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme quanto os céus.

— Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi, para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força.

— Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam.

— Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele, então, me invocará: ‘Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu Rochedo onde encontro a salvação!’

Evangelho (Jo 13,16-20)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: 16“Em verdade, em verdade vos digo: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. 17Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes.

18Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: ‘Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar’. 19Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou.

20Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou”.

Cristo é o pão que dá vida ao mundo

"Garanto-vos que não é Moisés quem te deu o pão do céu; meu Pai te dá o verdadeiro pão do céu; porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo " (Jo 6, 32-33).

Nosso Pai maravilhoso, bondoso e misericordioso é digno de todo louvor, honra, glória e de todas as bênçãos, porque nos cura, alimenta e cuida de nós. Pai poderia alimentar de várias maneiras, como Ele nos alimenta com toda a natureza criada tão rica em alimentos para curar a nossa fome e sede, mas o Pai sabe que temos fome por toda a eternidade, temos sede para ele, sede do Céu; E se não nos enchermos dessa fome, ficaremos satisfeitos com a comida estragada.

Assim como estamos deixando boa comida para não comer nada, e nosso corpo está estragando e estamos adquirindo e assimilando tantas doenças, é porque comemos muitos alimentos, muitos alimentos que não são bons e estragamos. Em nosso interior, não é diferente, em nossa vida psicológica, psíquica e espiritual, também estamos nos alimentando de qualquer coisa, estamos nos apoiando em intelectualismos, filosofias e psicologias. Todos eles têm sua importância, mas o homem e a mulher de Deus se alimentam de Deus em primeiro lugar.

O jovem de Deus ou qualquer pessoa que se forme numa área é apaixonado por alguma ciência, implora, arcos; e é bom ver a determinação, ver a pessoa inclinar-se para o que ela acredita e correr de volta.

Precisamos buscar, com mais intensidade, o único pão que nos cura: Jesus

Precisamos correr de volta para nos alimentar de Deus, porque Ele fez parte Dele e nos deu Seu Filho como alimento para nos alimentar e preencher nossa vida.

Só Jesus é a comida que o Pai nos dá, ele é o Pai de Deus, o pão que vem do céu e dá vida ao mundo; este mundo em que vivemos, que é composto de aparências, onde parece que todos estão vivos. Eles estão bem, todos cheios de cores! Na televisão, eles só mostram coisas bonitas, então, você coloca uma "camada" para esconder o que está por trás, não para mostrar o quanto as pessoas estão tristes, deprimidas, deprimidas, oprimidas e feridas no corpo, na alma e no espírito.

A verdade é que o mundo é um verdadeiro ambulatório onde estamos sempre na emergência para salvar almas, vidas e corações. O remédio que temos, a comida que temos, mas é como um paciente que está na UTI, mas eles se intrometem no caminho errado: ele se alimenta de maneira errada e dará conta, porque ele não foi bem tratado.

Deus viu e está vendo que o mundo está em uma UTI real, e Ele mesmo veio para salvar e resgatar o Seu. Então eles não perecem.

É necessário que nos alimentemos com Ele, que nos deixemos ir a Ele, porque quem vai ao Pai não tem fome nem sede, porque Ele mesmo nos cura, nos enche de Sua presença. No meio das situações em que estamos buscando, com mais intensidade, o único pão que nos cura, e Ele se chama Jesus, o Pão que vem do Céu para dar vida ao mundo, dar vida à nossa vida.

Deus te abençoe!

