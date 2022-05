Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/05/2022

Primeira Leitura (At 14,5-18)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, em Icônio, 5pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. 6Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e seus arredores.

7Aí começaram a anunciar o Evangelho. 8Em Listra, havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. 9Ele escutava o discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, 10disse em alta voz: “Levanta-te direito sobre os teus pés”. O homem deu um salto e começou a caminhar.

11Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: “Os deuses desceram entre nós em forma de gente!” 12Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. 13Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios.

14Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: 15“Homens, que estais fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. 16Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. 17No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações”. 18E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 113b)

— Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória.

— Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória.

— Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade! Por que hão de dizer os pagãos: “Onde está o seu Deus, onde está?”

— É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas.

— Abençoados sejais do Senhor, do Senhor que criou céu e terra! Os céus são os céus do Senhor mas a terra ele deu para os homens.

Evangelho (Jo 14,21-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 21“Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele”. 22Judas – não o Iscariotes – disse-lhe: “Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo?” 23Jesus respondeu-lhe: “Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. 24Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. 25Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. 26Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Faça do seu coração uma morada segura

“Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ‘Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele’. Judas – não o Iscariotes – disse-lhe: “Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo?’ Jesus respondeu-lhe: ‘Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada’” (João 14,21-23).

Veja a possibilidade que o Senhor nos dá de amá-Lo, de obedecermos aos Seus mandamentos e tornarmo-nos morada de Deus, lugar da habitação d’Ele. E o que é amar Cristo? O que significa amar Jesus Cristo?

Temos que nos desassociar, muitas vezes, desses conceitos errados de amor. Tudo o que se vê por aí diz-se que é amor, e onde tem amor está tudo “ok. Mas o que significa realmente amar alguém?

O amor não se prende aos sentimentos, o amor não é só raciocínio (pensamento); o amor é prática, o amor é ato, o amor é uma decisão, mas uma decisão muito prática que se traduz em um comportamento. Não que o amor seja meramente prática exterior (fazer coisas), não que o amor não possa ter as expressões de amor.

Como é bonito quando o amor se manifesta através do afeto, da ternura e dos gestos concretos! Isso é maravilhoso! Mas o amor precisa ser uma verdade, o amor precisa se tornar uma lei, o amor precisa ser essa força motora que nos coloca na vida dispostos a superar todas as coisas. Daí, ele se torna a casa de Deus, o nosso coração se torna casa de Deus, porque quem ama de verdade se torna um pedaço do Céu. Essa pessoa, que realmente é morada de Deus, onde Deus habita, ela passa a ser um pedaço do Céu.

Um coração que ama de verdade é morada de Deus, é morada para Deus e é morada para as outras pessoas

Veja que responsabilidade o Senhor nos dá. Ele nos dá a graça de nos sentirmos profundamente amados por Ele, e Ele nos dá também uma grande responsabilidade de sermos no mundo — e “mundo” que falo aqui é na sua família, é na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, são as realidades que circundam você, realidades muito próximas, na sua comunidade, na sua paróquia. Somos chamados a ser um sinal do amor de Cristo nessas realidades, somos chamados a ser um pedaço de Céu na vida das pessoas. Que responsabilidade!

Um coração que ama de verdade é morada de Deus, é morada para Deus e é morada para as outras pessoas, porque as pessoas encontram lugar no nosso coração. Como é ruim quando conservamos, no nosso coração, os julgamentos, os preconceitos; quando, no nosso coração, não tem espaço para acolher as pessoas, todas as pessoas nas suas realidades mais dolorosas, mais difíceis, mais frágeis. Por isso é um imperativo para nós amar como Cristo nos amou e, incondicionalmente, para que o nosso coração seja realmente morada de Deus e morada também para os nossos irmãos. Que o Senhor nos conceda esta graça!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.