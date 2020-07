Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/07/2020

Primeira Leitura (Zc 2,14-17)

Leitura do Profeta Zacarias.

14“Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. 15Muitas nações se aproximarão do Senhor, naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. 16O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. 17Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Lc 1,46-55)

— O Poderoso fez por mim maravilhas, e Santo é o seu nome.

— A minh’alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador.

— Pois, ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome!

— Seu amor, de geração em geração, chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos.

— Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.

— Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.

Evangelho (Mt 12,46-50)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 46enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. 47Alguém disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo”. 48Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?” 49E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. 50Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Realizemos em nós a vontade do Pai

“Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe” (Mateus 12,49-50).

Hoje, celebramos com muito amor e devoção no coração, o dia de Nossa Senhora do Carmo. Essa festa tem uma importância singular para a Igreja porque nos remete ao Monte Carmelo, onde Nossa Senhora apareceu no século XIII a São Simão Stock.

Foi a São Simão que Nossa Senhora confiou o escapulário que, muitos de nós, devotamente, usamos. Outros usam por superstição. É importante lembrar que a superstição é um engano e uma ilusão, enquanto que a devoção molda o coração para que ele seja de Deus.

É importante dizer que foi no alto da montanha que Elias se encontrou com Deus. Foi no alto dessa montanha que São Simão Stock se encontrou com Deus e Nossa Senhora o visitou.

O importante para todos nós é subirmos a esse monte que é Cristo Jesus, para nos encontrarmos com Ele. Essa é a vontade do Pai. Não basta, justamente, ser parente de Jesus, ser a mãe d’Ele, se não realizamos em nós a vontade do Pai que está nos Céus. Jesus veio até nós para nos ensinar o caminho da vontade do Pai: a santidade.

Hoje, celebramos justamente a santidade da Bem-aventurada, a sempre Virgem Maria. Nossa Senhora do Carmo não quer simplesmente que usemos escapulários, objetos de devoções, medalhas, crucifixos, o terço, mas esses objetos devem nos conduzir ao sentimento de amor, devoção e piedade filial a Deus Nosso Pai.

Todos esses sacramentais de salvação devem ser para nós caminho e instrumento de conversão e mudança de vida, porque as aparências podem enganar, e não podemos usar as coisas por engano e ilusão nem nos tornarmos canais da ilusão e do engano para ninguém.

Que, hoje, todos nós nos tornemos um escapulário vivo da graça de Deus, permitindo que a Palavra de Deus entrando em nós, nos converta para Cristo Jesus e para a vontade do Pai.

Que elevemos a Deus os nossos pensamentos, que rebaixemos o nosso ser pelo caminho e via da humildade, para que a santidade de Deus transpareça em nossos atos e ações. Assim, também seremos como Maria, da família de Jesus, porque realizamos em nós a vontade do Pai.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook