Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/07/2021

Primeira Leitura (Zc 2,14-17)

Leitura da Profecia de Zacarias.

14“Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. 15Muitas nações se aproximarão do Senhor, naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. 16O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. 17Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação.”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Lc 1,46-55)

— O Poderoso fez por mim maravilhas, e Santo é o seu nome.

— A minh’alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador,

— Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo é o seu nome.

— Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos.

— Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos.

— Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.

Evangelho (Mt 12,46-50)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 46enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. 47Alguém disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo”. 48Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?” 49E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. 50Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Sejamos verdadeiros discípulos de Jesus

“Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe” (Mateus 12,50).

A graça de sermos discípulos de Jesus é fazermos parte da família d’Ele. O que nos torna familiares com Jesus não é se nós fizermos parte da Sua família consanguínea, é muito mais sublime. Porque, quando estão dizendo para Jesus que sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com Ele, o questionamento de Jesus é para quem lhe faz a questão: “Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Entendam agora: a minha missão é todo aquele que faz a vontade de Deus”. É todo aquele que leva Deus a sério, é todo aquele que entra de verdade na família de Deus, porque Jesus é Deus.

É preciso dizer isso porque é verdade que muitos parentes e familiares não acolheram a Jesus, se colocaram apenas como espectadores e não como seguidores. Perceba que aqui há uma profunda diferença: o espectador é aquele que vive na expectativa do que vê, do que vai ser, do olha lá. O espectador é aquele que não se compromete, mas o discípulo é aquele que segue, é aquele que põe a mão no arado. O discípulo é aquele que ouve e pratica o que ouve, o discípulo é aquele que se torna seguidor do Mestre Jesus.

Não posso ser um mero espectador, mas preciso ser, verdadeiramente, um discípulo de nosso Senhor

Por isso, não basta dizer que conhecemos a Jesus, que participamos da Igreja, que temos essa ou aquela função, que nascemos dentro da Igreja. Isso para Jesus não diz nada, diz para nossa mania humana ou para as nossas expectativas humanas que, muitas vezes, nos baseamos em títulos, em cargos, ocupações e assim por diante.

A única biografia que interessa ao coração de Deus é daquele que se converteu com o que ouviu e colocou em prática a Sua Palavra. Pode ser que você não tenha sido um grande pecador na vida, pode ser que você nunca tenha feito as maldades que muitos fizeram de outrora, mas se você não for como aquele ladrão aos pés da cruz, que ouviu a Palavra de Jesus e ali se converteu. Mas, nós não! Passamos o tempo todo na casa de Deus como meros espectadores, julgadores do mundo, e não nos convertemos cada dia ao Evangelho.

Seguidor de Jesus é aquele que ouve a Palavra de Deus e a deixa cair no seu coração para que ela produza conversão. Eu preciso me converter hoje, preciso me abrir para a graça de Deus hoje. Não posso ser um mero espectador, mas preciso ser, verdadeiramente, um discípulo de nosso Senhor.

Deus abençoe você!