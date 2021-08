Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/08/2021

Primeira Leitura (Jz 2,11-19)

Leitura do Livro dos Juízes.

Naqueles dias 11os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. 12Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor.

13Afastaram-se do Senhor, para servir a Baal e a Astarte. 14Por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. 15Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema.

16Então o Senhor mandou-lhes juízes, que os livrassem das mãos dos saqueadores. 17Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor; não procederam como eles.

18Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. 19Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas nem da sua conduta obstinada.

Responsório (Sl 105,34-44)

— Lembrai-vos de nós ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo!

— Lembrai-vos de nós ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo!

— Não quiseram suprimir aqueles povos, que o Senhor tinha mandado exterminar; misturaram-se, então, com os pagãos, e aprenderam seus costumes depravados.

— Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles; pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios.

— Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo e o Senhor abominou a sua herança.

— Quantas vezes o Senhor os libertou! Eles, porém, por malvadez o provocavam, mas o Senhor tinha piedade do seu povo, quando ouvia o seu grito na aflição.

Evangelho (Mt 19,16-22)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

Naquele tempo, 16alguém aproximou-se de Jesus e disse: “Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna?” 17Jesus respondeu: “Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o Bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos”. 18O homem perguntou: “Quais mandamentos?” Jesus respondeu: “Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, 19honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo”.

20O jovem disse a Jesus: “Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta?” 21Jesus respondeu: “Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me”. 22Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico.

Os mandamentos de Deus são a essência da nossa vida

“Se queres entrar na vida, observa os mandamentos” (Mateus 19,17).

Um homem se aproxima de Jesus e pergunta ao Mestre o que ele deve fazer de bom para ganhar a vida eterna. Veja, o caminho ordinário para entrar na vida eterna, na vida em Deus, é observar os mandamentos. E todos nós precisamos, de fato, observar os mandamentos do Senhor, aqueles mandamentos que aprendemos lá na nossa catequese.

É preciso chamar atenção para esse ponto, porque, na sociedade em que vivemos, o que mais se negligencia são os mandamentos da Lei de Deus. Todos os mandamentos são para serem observados, não são para serem relativizados, é o contrário, eles são para serem vividos e observados porque o caminho da vida são os mandamentos.

Muitas vezes, seguimos como tendências dos tempos, seguimos como inclinações do coração e relaxamos, deixamos de observar, não vemos como importante. “Eu observo os outros oito, os outros nove…”. Todos os mandamentos de Deus são caminho para a vida, aliás, não é que são, é o caminho para a vida, porque não há outro caminho para estarmos na comunhão com Deus, na vida com Deus, do que observar os Seus mandamentos.

Todos os mandamentos são para serem observados, não são para serem relativizados

Como posso querer subir degraus mais adiante para estar próximo de Jesus, se os degraus razoáveis, os degraus primários da vida, estou negligenciando. Ninguém chega no alto grau, e não estou dizendo que os mandamentos são menores, estou dizendo que os mandamentos são primários, fundamentais e essenciais, eles são de verdade o caminho para a minha vida.

Ninguém vai entrar na vida eterna, se não passar pelos mandamentos, pela prova dos mandamentos. Talvez, algumas pessoas possam passar até serem radicais na vivência da vida, mas a radicalidade da vida não tem fundamento, se não vivemos a essência da vida. E a essência da vida é a vivência dos mandamentos da Lei de Deus.

A esse homem foi proposto, uma vez que ele já tinha uma vivência fundamental da Lei de Deus, um grau maior de perfeição, um grau maior de intimidade com Deus; e o grau maior de intimidade é a renúncia e a capacidade do despojamento, a capacidade de não sermos apegados aos bens deste mundo. Porque, para a vida eterna nós não levamos nada, a não ser o nosso desapego e o bem que fazermos ao outro, sobretudo aos mais pobres, aos mais necessitados, aos mais sofridos.

Ainda que entreguemos o nosso corpo para ser oferecido em oblação para cuidar do outro, se nós negligenciamos os mandamentos, a salvação (como frisa Jesus) passa pela vivência dos mandamentos.

Deus abençoe você!

