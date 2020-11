Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/11/2020

Primeira Leitura (Ap 1,1-4;2,1-5)

Início do Livro do Apocalipse de São João.

1,1Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo, para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus as deu a conhecer, através do seu anjo, ao seu servo João. 2Este dá testemunho de que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. 3Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e também praticam o que nela está escrito. Pois o momento está chegando. 4João às sete Igrejas que estão na região da Ásia: A vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem; da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus. 2,1Ouvi o Senhor que me dizia: Escreve ao anjo da Igreja que está em Éfeso: Assim fala aquele que tem na mão direita as sete estrelas, aquele que está andando no meio dos sete candelabros de ouro: 2Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus. Puseste à prova alguns que se diziam apóstolos e descobriste que não eram apóstolos, mas mentirosos. 3És perseverante. Sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. 4Todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu primeiro amor. 5Lembra-te de onde caíste! Converte-te e volta à tua prática inicial. Se, pelo contrário, não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 1,1-2.3.4.6)

— Ao vencedor concederei comer da Árvore da Vida.

— Ao vencedor concederei comer da Árvore da Vida.

— Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos; que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se; mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.

— Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada; ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar.

— Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.

Evangelho (Lc 18,35-43)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

35Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. 36Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. 37Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. 38Então o cego gritou: “Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!” 39As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: “Filho de Davi, tem piedade de mim!” 40Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: 41“Que queres que eu faça por ti?” O cego respondeu: “Senhor, eu quero enxergar de novo”. 42Jesus disse: “Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou”. 43No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A fé nos permite enxergar o mundo

“O cego respondeu: ‘Senhor, eu quero enxergar de novo’. Jesus disse: ‘Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou’” (Lucas 18,41-42).

Passando em Jericó, o cego gritava de forma insistente ao Mestre Jesus: “Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim”. O grito desse cego é o grito de toda alma necessitada da libertação, da restauração, necessitada da presença de Deus na sua vida.

O grito do cego não é um grito de desespero, é um grito de fé, é um clamor de confiança, na certeza de que só Jesus poderia libertá-lo. Aquilo que o cego está gritando é, na verdade, a sua profissão de fé, pois ele acredita que Jesus é o Messias, ele crê no senhorio de Jesus.

Aqui tem duas coisas importantes naquilo que o cego está exclamando: primeiro, ele professa a sua fé em Jesus, o Filho de Davi. Sabemos que o Messias, aquele que era ungido de Deus, enviado de Deus, seria de fato o sucessor de Davi, viria da casa de Davi e, ao mesmo tempo, Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, de nos redimir, libertar-nos, por isso que do seu coração há esse clamor: “Tende piedade de mim”.

É preciso sair de todos esses marasmos para que possamos enxergar, para que realmente possamos ver a luz e a fé

Envoltos em tantas cegueiras no mundo em que estamos, precisamos, a cada dia, clamar para enxergar de novo, para enxergar melhor, para enxergar de verdade, porque estamos cegos, perdidos e não estamos enxergando o próprio interior.

Tantas coisas se passam na nossa alma e no nosso coração, mas nós não percebemos, não vemos, não enxergamos como devíamos enxergar. Do outro lado, há tantas pessoas passando ao nosso lado, convivendo e morando conosco, trabalhando conosco em diversas realidades, e não conseguimos enxergar o outro.

Segundo, porque há, dentro de nós, cada vez mais, de forma inflamada o pecado do egoísmo que faz de nós pessoas individualistas, centrados em nós. Movem-se muitas vezes dentro do nosso coração a soberba que nos deixa realmente presos às nossas mágoas, rancores e, acima de tudo, aos nossos interesses.

Precisamos sair de todos esses marasmos para enxergarmos, para que realmente possamos ver que a luz e a fé são, de fato, aquilo que ilumina o nosso interior. É por isso que Jesus está proclamando a esse cego: “Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou”.

A fé nos salva, liberta e coloca-nos de pé; acima de tudo, a fé nos permite enxergar o mundo, as coisas, não com os nossos olhos humanos ou com a nossa visão humana, egoísta e distorcida, mas enxergar as coisas à luz, com a direção e a graça de Deus.

Com humildade, fé e persistência, clamemos ao Senhor Jesus: “Dá-me a graça de enxergar de novo e de enxergar melhor a cada dia”.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook