Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 16/12/2020

Primeira Leitura (Is 45,6b-8.18.21b-25)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

6b“Eu sou o Senhor, não há outro, 7eu formei a luz e criei as trevas, crio o bem-estar e as condições de mal-estar: sou o Senhor que faço todas essas coisas. 8Céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover justiça; abra-se a terra e germine a salvação; brote igualmente a justiça: eu, o Senhor, a criei”. 18Isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra, a conformou e consolidou; não a criou para ficar vazia, formou-a para ser habitada: “Sou eu o Senhor, e não há outro. 21bAcaso não sou eu o Senhor? E não há deus além de mim. Não há um Deus justo, e que salve, a não ser eu. 22Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos, eu sou Deus e não há outro. 23Juro por mim mesmo: de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás; todo joelho há de dobrar-se para mim, por mim há de jurar toda língua, 24dizendo: Somente no Senhor residem justiça e força”. Comparecerão perante ele, envergonhados, todos os que lhe resistem; 25no Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 84)

— Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado!

— Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar; a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra.

— A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

Evangelho (Lc 7,19-23)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos, 19e mandou-os perguntar ao Senhor: “És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?” 20Eles foram ter com Jesus, e disseram: “João Batista nos mandou a ti para perguntar: ‘És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?’” 21Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. 22Então, Jesus lhes respondeu: “Ide contar a João o que vistes e ouvistes: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. 23E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Jesus é nosso único Salvador

“Eles foram ter com Jesus, e disseram: ‘João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?’” (Lucas 7,20).

João Batista tinha os seus seguidores, mas não os tinha para si, pois ele formava pessoas para que seguissem o Mestre Jesus. Por isso, depois de um tempo deles estarem com João, ele manda seus seguidores irem atrás de Jesus para perguntarem se Ele era o Senhor.

Veja, aqui é uma coisa importante, não é que João estava duvidando, não é que ele não sabia, pelo contrário, ele sabia, ele que apontou: “Ele é o cordeiro de Deus”; é João quem está dizendo: “Ele que deveria vir ao mundo”; é João quem vai dizer: “Convém que Ele cresça e eu diminua”, mas João quer que seus discípulos tenham a convicção de que Ele é o Salvador; assim também nós precisamos ‘ser’ essa convicção. Por isso, João os manda até Jesus e perguntam: “Tu que és o Messias ou devemos esperar outro?”.

Meus irmãos, há dois mil anos que o Messias está no meio de nós, que o Messias se fez um de nós, que Ele se encarnou e se fez presente no meio de nós. É preciso sempre dizer em alto e bom tom que Jesus está no meio de nós. E não devemos esperar outro.

É verdade que vivemos no mundo que se cerca de novidades, onde as pessoas querem sempre coisas novas, querem novas expectativas, novos conhecimentos e esperam até novos Messias. Até se iludem por pessoas que chegam falando bonito, por pessoas que falam de forma diferente, por pessoas que, muitas vezes, trazem falácias ao meio de nós.

Só há um que pode nos salvar, Ele é Jesus e Nosso Salvador

As pessoas se iludem com as fantasias e ilusões que são criadas. Não se iluda com as novidades, não espere novidades; a Boa Nova de Jesus está no meio de nós. É a Boa Nova de Jesus que devemos acolher e amar, é a Boa Nova que se chama Jesus, e para ele devemos abrir o nosso coração, porque é Ele quem nos salva e nos liberta.

Não há nenhum outro que deve vir, não há nenhum outro que devemos esperar, não há nenhum outro a quem devemos acolher, a não ser Jesus Nosso Senhor e Salvador.

As sociedades vivem expectativas de Messias, de homens que venham para trazer a solução para os problemas da humanidade. É uma tremenda ilusão e um engano! É uma tremenda força de marketing que se joga atrás de políticos, de pessoas que parecem grandes ou importantes, mas é tudo ficção e ilusão de momento. Só há um que pode nos salvar, Ele é Jesus e Nosso Salvador.

Que cada um cumpra a sua tarefa e o seu dever de ser responsável por aquilo que são as responsabilidades assumidas na vida, mas ninguém pode nos salvar. Só quem é o nosso Salvador é Jesus, Nosso Senhor. Que n’Ele esteja o nosso coração!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo