Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/05/2022

Primeira Leitura (At 14,19-28)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 19de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. 20Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé.

21Depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: “É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no Reino de Deus”. 23Os apóstolos designaram presbíteros para cada Comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado.

24Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram à Panfília. 25Anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram para Atália. 26Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado.

27Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. 28E passaram então algum tempo com os discípulos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 144)

— Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso Reino glorioso.

— Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder!

— Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder, de geração em geração.

— Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu nome santo desde agora, para sempre e pelos séculos.

Evangelho (Jo 14,27-31a)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 27“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. 28Ouvistes que eu vos disse: ‘Vou, mas voltarei a vós’. Se me amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis.

30Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, 31amas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Queira ser um portador da paz de Cristo

Veja, meus irmãos, a graça que o Senhor nos concede. Veja o que Ele nos deixa como graça, como testamento: “Deixo-vos a paz, a minha paz; não a paz do mundo, mas a minha paz”; a paz de Jesus, a paz verdadeira. Sabemos que a paz, na concepção mundana, quer dizer: problemas resolvidos, ausência de conflitos, as dificuldades foram superadas e nós temos paz. Isso é herança lá do Império Romano, porque existia aquela máxima da Pax Romana, que era, justamente, a ausência dos conflitos, onde Roma tinha o seu império, tinha domínio. Então, era não permitir que os conflitos emergissem.

O requisito que o mundo dá para a paz são condições favoráveis. O requisito é uma realidade tranquila e serena, sem nenhum tipo de perturbação, mas agora essa não é a paz que Jesus veio trazer, essa não é a paz, porque a paz de Jesus é a companhia de uma pessoa, porque a paz é Jesus.

Viva, neste mundo, como portador da verdadeira paz, que só Cristo pode nos dar

A palavra “paz” vem de “shalom”, Jesus é o shalom do Pai, e justamente Jesus, na Sua pessoa, traz para nós a verdadeira paz, porque, na companhia d’Ele, nos sentimos amados, sentimo-nos protegidos e acompanhados até mesmo no meio das tribulações. Por isso podemos ter exteriormente tempestades, adversidades, problemas e conflitos. Exteriormente, à nossa volta, podem existir essas realidades, mas dentro de nós temos paz, porque temos conosco o Príncipe da Paz que é Jesus, o shalom do Pai.

É importante tomarmos posse da vida de Cristo, é importante cultivarmos a nossa amizade com Cristo, a nossa intimidade com Ele para que, no meio deste mundo conflituoso, permaneçamos em paz.

Queira, hoje, a paz de Cristo; dê, hoje, essa paz de Cristo para alguém, seja a paz de Cristo onde você está, porque, apesar das nossas adversidades, apesar das nossas tribulações — e talvez você esteja atravessando, hoje, uma tribulação ou uma tempestade —, podemos permanecer em paz dentro de nós, porque Cristo está aí.

Abrace, hoje, a paz de Cristo, seja a paz de Cristo para alguém; viva, neste mundo, como portador da verdadeira paz que só Ele pode dar.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.