Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/06/2022

Primeira Leitura (2Rs 11,1-4.9-18.20)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.

Naqueles dias, 1quando Atália, mãe de Ocozias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. 2Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocozias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o, com sua ama, no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atália e ele não foi morto. 3E ele ficou seis anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país.

4No sétimo ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei.

9Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, 10e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. 11Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. 12Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da Aliança. E proclamaram-no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: “Viva o rei!”

13Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. 14Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: “Traição! Traição!” 15Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: “Levai-a para fora do recinto do templo e, se alguém a seguir, seja morto à espada”. Pois o sacerdote havia dito: “Não seja morta dentro do templo do Senhor”.

16Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos Cavalos até o palácio, e ali foi morta. 17Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. 18Todo o povo do país dirigiu-se depois ao Templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. 20Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 131)

— O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada.

— O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada.

— O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará: “Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar!

— Se teus filhos conservarem minha Aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei!”

— Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada: “Eis o lugar do meu repouso para sempre, eu fico aqui: este é o lugar que preferi!”

— “De Davi farei brotar um forte Herdeiro, acenderei ao meu Ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa!”

Evangelho (Mt 6,19-23)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 19“Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. 20Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. 21Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.

22O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. 23Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Busque constantemente as coisas do Céu para o seu coração

“Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ‘Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração’” (Mateus 6,19-21).

Meus irmãos e minhas irmãs, em qual lugar vocês têm o coração? Em qual lugar eu tenho o meu coração? É importante colocar-nos essa pergunta, porque, a partir dela, nós saberemos o que realmente consideramos como um tesouro na nossa vida.

Onde nós ancoramos o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E como disse, é um bom momento de reflexão pessoal para que eu e você compreendamos o que são os tesouros da nossa vida, quais são esses tesouros.

Porque nós sabemos que existem alguns lugares onde nós colocamos o nosso coração, mas lugares cheios de ladrões, cheio de traças e cheios de ferrugens. Existem, sim, essas realidades que, muitas vezes, nós colocamos o nosso coração e, muitas vezes, experimentamos o assalto dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o assalto das nossas preciosidades, os nossos valores.

Por melhor que sejam os lugares aqui, só o Céu é o lugar seguro para colocar o nosso coração

Muitas vezes, situações que corroem os nossos valores, que destroem a nossa capacidade de nos ver, de enxergar a nossa dignidade, enxergar a dignidade do outro. Mas também, do contrário, existem aqueles lugares onde o nosso coração frutifica, existem aqueles lugares onde depositamos o nosso coração, onde existe o gosto de vida, existe o sabor de vida, existe o sabor de vida eterna, mesmo estando em realidades terrenas, mesmo estando aqui na Terra. Existem lugares onde nós depositamos o nosso coração que nos fazem experimentar o sabor da vida com Deus, da vida definitiva com Ele.

Agora, uma coisa é importante notar: todas essas realidades temporais que nós vivemos neste mundo, a nossa relação com os bens materiais, com as coisas, com as pessoas. Por melhor que sejam os lugares aqui, só o Céu é o lugar seguro para colocar o nosso coração.

Por isso, hoje, a Palavra de Jesus desperta o nosso coração para que ele (o coração) esteja em Deus, para que ele esteja no Céu e busque constantemente as coisas do Céu. Aqui, na Terra, teremos sempre os elementos das decepções, das falhas, das nossas expectativas que, muitas vezes, podem ser frustradas. Por isso, a necessidade de lidar bem com as coisas da Terra, mas nunca deixar de ter o coração no Céu, porque lá está verdadeiramente a pátria do nosso coração, o lugar onde nós podemos repousar o nosso coração e experimentar profundamente a verdadeira felicidade.

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.