Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/07/2020

Primeira Leitura (Is 38,1-6.21-22.7-8)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: “Isto diz o Senhor: Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás”. 2Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: 3“Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos”. Ezequias prorrompeu num grande choro.

4A Palavra do Senhor foi dirigida a Isaías: 5“Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ‘Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas; eis que vou acrescentar à tua vida mais quinze anos, 6vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção’.

21Então, Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. 22Perguntou Ezequias: “E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor?” 7“Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez: 8Eis que farei recuar dez graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acaz”. De fato, a marca do sol recuara dez graus dos que ela tinha descido.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Is 38,10-12.16)

— Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.

— Eu dizia: “É necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias; para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos”.

— Eu dizia: “Não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais; nunca mais verei um homem neste mundo!”

— Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão, eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama.

— Ó Senhor, meu coração em vós espera; por vós há de viver o meu espírito, curai-me e conservai a minha vida.

Evangelho (Mt 12,1-8)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

1Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. 2Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: “Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado!”

3Jesus respondeu-lhes: “Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? 4Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? 5Ou nunca lestes na Lei, que em dia de sábado, no Templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma?

6Ora, eu vos digo: aqui está quem é maior do que o Templo. 7Se tivésseis compreendido o que significa: ‘Quero a misericórdia e não o sacrifício’, não teríeis condenado os inocentes. 8De fato, o Filho do Homem é senhor do sábado”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Sejamos revestidos pela Misericórdia Divina

“Quero a misericórdia e não o sacrifício’, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é senhor do sábado” (Mateus 12,7).

Jesus passou no meio de uma plantação em dia de sábado e colheu as espigas para alimentar os Seus discípulos. Sabemos que os fariseus criaram caso com Jesus por causa disso, porque eles estavam muito mais preocupados com a lei do sábado do que com a fome dos discípulos, com a situação deles naquele dia.

Eles não entenderam que o Reino de Deus é, em primeiro lugar, amor, compaixão e misericórdia, e não a lei. Talvez, possamos pensar que Jesus estava desprezando a lei, mas não! Na verdade, o espírito da lei é o amor, e não o contrário. Não é a lei que deve reger o amor, mas é o amor que deve reger todas as leis, todas as práticas religiosas; é o amor que deve reger a nossa própria vida de fé e de seguimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

A religião é uma bênção quando nos conduz ao amor e à misericórdia

Não precisamos ignorar nenhum dos mandamentos, não precisamos ignorar nenhum dos dogmas da nossa fé. Não precisamos renegar nenhum preceito daquilo que nos é ensinado, pelo contrário, podemos viver cada letra dos mandamentos e da lei divina se tivermos amor e misericórdia em nosso coração. Senão, nos tornaremos pessoas rigoristas, preocupadas com o rigor do julgamento, e viveremos essa onda de violência acusatória que permeia, muitas vezes, os nossos relacionamentos quando julgamos, catalogamos, rotulamos, dizemos que o outro não cumpre isso, não faz aquilo. Na verdade, não estamos revestidos da misericórdia divina, da misericórdia que nos leva a cuidarmos do outro, a nos preocuparmos com o outro acima de toda e qualquer lei religiosa.

A religião é uma bênção quando nos conduz ao amor e à misericórdia, mas ela se torna um mal quando nos mantém presos às leis, ao rigorismo, às doutrinas que não nos levam a ter amor e compaixão para com o outro. Por isso, para Jesus, sem precisar desprezar de forma alguma o sábado, o ser humano é mais sagrado para Ele.

O ser humano é mais sagrado para o coração de Deus. A nossa dor, a nossa fome, a misericórdia que muitos seres humanos estão passando e vivendo… Sei que, muitas vezes, queremos levantar a bandeira de Deus, da religião, dos valores, mas essa bandeira tem que ser levantada, primeiro, no nosso coração.

Religião é vida, cuidado, misericórdia e paciência; religião é entrar no coração do outro e compreender os sentimentos que ele tem.

Cuidado, porque os fariseus eram muito religiosos, mas das práticas e não do amor e da misericórdia. Cuidado para não sermos religiosos em demasia, porque rezamos bastante, porque jejuamos, porque cumprimos os preceitos, porque não somos como os outros, mas nos falta amor e misericórdia no trato com o nosso irmão.

O que quero é a misericórdia, e não o sacrifício pelo sacrifício.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook