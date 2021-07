Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/07/2021

Primeira Leitura (Êx 12,37-42)

Naqueles dias, 37os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucot. Eram cerca de seiscentos mil homens a pé, sem contar as crianças. 38Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois.

39Com a massa trazida do Egito fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito, e não tinham podido esperar, nem preparar provisões para si.

40A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de quatrocentos e trinta anos. 41No mesmo dia em que se concluíam os quatrocentos e trinta anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. 42Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito: essa noite em honra do Senhor deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 135)

— Eterna é a sua misericórdia.

— Eterna é a sua misericórdia.

— Demos graças ao Senhor, porque ele é bom: porque eterno é seu amor! De nós, seu povo, humilhado, recordou-se: porque eterno é seu amor! De nossos inimigos libertou-nos: porque eterno é seu amor!

— Ele feriu os primogênitos do Egito porque eterno é seu amor! E tirou do meio deles Israel: porque eterno é seu amor! Com mão forte e com braço estendido: porque eterno é seu amor!

— Ele cortou o Mar Vermelho em duas partes: porque eterno é seu amor! Fez passar no meio dele Israel: porque eterno é o seu amor! E afogou o Faraó com suas tropas: porque eterno é seu amor!

Evangelho (Mt 12,14-21)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 14os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. 15Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. 16E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, 17para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: 18“Eis o meu servo, que escolhi; o meu amado, no qual ponho a minha afeição; porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará às nações o direito. 19Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. 20Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. 21Em seu nome as nações depositarão a sua esperança”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A verdadeira religião é vivida na humildade

“Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos” (Mateus 12,14-15).

A Palavra de Deus, hoje, nos coloca duas realidades bem distintas da vida de Jesus: o amor e a rejeição. Ele é rejeitado, não amado, odiado; inclusive planejam matá-Lo, os mais “religiosos” de Sua época.

Os fariseus eram um grupo religioso muito influente, eram os que faziam as práticas religiosas de uma maneira mais consistente mas, muitas vezes, as práticas não revelam a verdadeira religião. Por isso, a religião não consiste nas práticas externas somente, ela é, acima de tudo, uma atitude de um coração convertido que acolhe dia a dia a graça de Deus. Eles não acolheram Jesus, rejeitaram e O mataram.

Muitas vezes, deixamos de viver a religião da conversão para viver a religião da acusação; muitas vezes deixamos de viver a religião da humildade, onde é Deus que conduz o nosso coração para vivermos a religião onde nós queremos conduzir Deus, onde fazemos a nossa vontade e queremos instrumentalizar Deus e a religião em favor do nosso querer.

A religião que não é vivida na humildade de coração, não experimenta a verdadeira libertação

Assim fizeram os fariseus e, por isso, eles saíram para planejar a morte de Jesus, mas o Senhor retirou-se dali e grandes multidões O seguiram; e seguiram Jesus porque estavam doentes, enfermos. E a todos que estão doentes e enfermos, que estão sofrendo, todos que não se fecham no seu orgulho, a graça de Deus toca, cura e liberta.

Não adianta sermos religiosos, pois a religião que não é vivida na humildade de coração, não experimenta a verdadeira libertação. Não adianta sermos religiosos, porque a religião não faz de nós sábios e mestres; a religião verdadeira faz de nós discípulos, humildes e seguidores de Cristo Jesus.

A religião que liberta é aquela que nos leva a seguir o Senhor de coração para ouvi-Lo, para segui-Lo, para colocarmos em prática na vida a Sua vontade.

É em Jesus que repousa o Espírito do Senhor, em Jesus que repousa a graça do Senhor, a religião não é primeiro olhar para o meu coração, mas é olhar para Jesus, que é luz de cura e de transformação para o meu interior. Quando olho somente para mim, quando tudo gira em torno a mim e a religião vive em função de mim, a religião do ego faz de mim uma pessoa mais orgulhosa e soberba; mas quando saio de mim e a graça de Deus penetra em mim, a religião me converte e me transforma. Sejamos transformados pela presença de Jesus!

Deus abençoe você!