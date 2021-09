Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/09/2021

Primeira Leitura (1Tm 6,2c-12)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo.

Caríssimo, 2censina e recomenda estas coisas. 3Quem ensina doutrina estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme à piedade, 4é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, 5porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade que fazem da piedade assunto de lucro.

6Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. 7Porque nada trouxemos ao mundo como tampouco nada poderemos levar. 8Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos.

9Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, 10porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos.

11Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. 12Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 48)

— Felizes os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos céus.

— Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens?

— Ninguém se livra de sua morte por dinheiro nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço; não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal.

— Não te inquietes, quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa; pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo.

— Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo: “Todos te aplaudem, tudo bem, isto é que é vida!” Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz!

Evangelho (Lc 8,1-3)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele; 2e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios; 3Joana, mulher de Cuza, alto funcionário de Herodes; Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O mal é vencido quando anunciamos o Reino de Deus

“Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus” (Lucas 8,1).

A missão de Jesus é andar; Ele não andava pouco, Jesus andava muito; e onde andava, pregava e anunciava o Reino de Deus.

Quando pregamos o Reino de Deus, quando anunciamos o Reino de Deus, o mal é vencido, o demônio é expulso, somos curados, os espíritos malignos são exorcizados da nossa vida e Jesus, com o Seu Reino, transforma a nossa existência e a realidade onde nós estamos. Por isso, anunciemos e preguemos o Reino de Deus.

Os discípulos de Jesus se tornam apóstolos; e o apostolado é anunciar o Reino de Deus. Já tem muita gente para anunciar fofoca, para falar da vida dos outros; já tem muita gente que semeia a mentalidade do mundo no mundo onde nós estamos. Inclusive, é triste; porque muitas pessoas que são de Deus, que foram convertidas para Deus, estão deixando de anunciar o Reino de Deus, estão sendo levadas por novas filosofias, novos ensinamentos, e nada contra a pessoa crescer humanamente e profissionalmente, mas só quem tem Palavra de salvação é Jesus.

Não é somente a salvação para quando a pessoa morrer e ir para a eternidade; Jesus nos salva plenamente, nos salva nesta vida e nos salva para a eternidade. Só quem transforma realmente as pessoas é Jesus, por isso, O anunciemos.

Quando pregamos e anunciamos o Reino de Deus, o mal é vencido, o demônio é expulso

Sei que vivemos num mundo onde as pessoas estão sedentas de novidades, mas daqui a pouco as novidades viram coisas velhas; e as pessoas sedentas de novidades estão se deixando levar, se arrastar por tantas filosofias, por tantos ensinamentos e cursos. Volto a dizer que cada um procure se aprofundar profissionalmente e humanamente onde lhe fizer bem, mas não posso deixar de anunciar o Reino de Deus, de pregar o Evangelho, porque os homens e as mulheres, transformados ao longo da história da humanidade, foram transformados pelo poder do Evangelho. E é esse Evangelho que anuncio e prego de todo o meu coração.

Assim como essas mulheres, como Maria Madalena, de quem foi expulso sete demônios; olhe Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes; olhe Susana e tantas outras mulheres transformadas pelo poder do Evangelho. O mundo de hoje está precisando ver cada vez mais homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho.

Colocar a “carinha” nas redes sociais e ter a ousadia de dizer: “Olha o que Jesus realizou na minha vida”, “Olha o que Jesus fez em mim”… Porque já tem quem faz propaganda dos produtos, das maquiagens, já tem quem faz propaganda disso e daquilo, já tem quem faz propaganda de muita coisa superficial e momentânea, mas precisamos propagar, anunciar e proclamar o que Jesus tem feito em nossa vida. Se Jesus tem transformado a sua vida, não deixe de anunciar, de pregar e dizer para o mundo que Jesus é nosso Salvador, é nosso Redentor, é Ele quem dá sentido e sabor à nossa vida.

Deus abençoe você!

