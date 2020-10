Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/10/2020

Primeira Leitura (Ef 1,15-23)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 15desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, 16não cesso de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. 17Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. 18Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, 19e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. 20Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, 21bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. 22Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a Cabeça da Igreja, 23que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 8,2-3a.4-7)

— Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes.

— Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo! Desdobrastes nos céus vossa glória com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos.

— Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista; vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: “Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho?”

— Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor; vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes.

Evangelho (Lc 12,8-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 8“Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. 9Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. 10Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. 11Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. 12Pois, nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O testemunho da nossa fé é cada vez mais necessário

“Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus” (Lucas 12,8).

Que beleza e que graça, é Jesus dando testemunho de cada um de nós diante do trono do Pai, diante dos anjos de Deus. É Jesus falando com ênfase sobre mim e você.

Quando Jesus testemunha a nosso favor é porque nós, em primeiro lugar, estamos testemunhando Jesus em nossa vida. Somos testemunhas daquilo que ouvimos, vemos e acreditamos. Nada é mais importante para um discípulo de Jesus do que dar testemunho da sua fé, do que não ter vergonha daquilo que crê e acredita; dar testemunho publicamente, em toda e qualquer circunstância.

Sabe, o testemunho é cada vez mais necessário e evocado nos tempos e nas circunstâncias em que nos encontramos. Se precisamos combater a hipocrisia, nada é mais hipócrita do que o falso testemunho ou do que testemunhar falsamente. Isso significa mentira, então, o testemunho verdadeiro é quando condiz com aquilo que falo, penso e vivo.

Nada é mais importante para um discípulo de Jesus do que dar testemunho da sua fé

Essa equação nem sempre é fácil, ela exige um esforço de vida para eu ser — na vida, no trabalho, onde estou, sozinho, acompanhado, com os outros, nas redes sociais —, testemunha da fé que acredito. Por exemplo, nós acreditamos no amor, então, não pode ser um discípulo de Jesus se não crer no amor, pois o mandamento do Senhor é: “Amai-vos uns aos outros”.

Crer no amor, falar de amor não é difícil para ninguém. As pessoas até falam com eloquência, poesias, histórias, choram por causa do amor, mas viver o amor é ter paciência, suportar os defeitos do outro, não falar dos outros às escondidas, saber realmente suportar as injúrias e injustiças que, muitas vezes, sofremos; e dar um testemunho de paciência e superação. Não é para qualquer um, é para aquele que não tem Jesus somente na boca, mas no coração e, sobretudo, nas veias, porque é capaz de mudar as realidades e situações por causa do testemunho claro, verdadeiro e autêntico de Jesus.

Não sejamos somente pessoas que falam do nome de Jesus, que proclamam Jesus de boca cheia, que falam das coisas de Deus até com certo arrombo. Você pode e deve falar de Jesus, mas, acima de tudo, nós devemos testemunhar com a vida e com o exemplo que O amamos.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook