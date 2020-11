Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/11/2020

Primeira Leitura (Ap 3,1-6.14-22)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João.

Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: 1“Escreve ao anjo da Igreja que está em Sardes: ‘Assim fala aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas: - Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. 2Acorda! Reaviva o que te resta, e que estava para se apagar! Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. 3Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o! Converte-te! Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que saibas em que hora te vou surpreender! 4Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. 5O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. 6Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às Igrejas’. 14Escreve ao anjo da Igreja que está em Laodicéia: ‘Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus: 15Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente! 16Mas, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. 17Tu dizes: ‘Sou rico e abastado e não careço de nada’, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu! 18Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa; e compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. 19Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. 20Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. 21Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. 22Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Igrejas’”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 14)

— Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono.

— “Senhor, quem morará em vossa casa?” É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente; que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua.

— Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.

— Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim!

Evangelho (Lc 19,1-10)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. 2Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. 3Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. 4Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. 5Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa”. 6Ele desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria. 7Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um pecador!” 8Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”.

9Jesus lhe disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. 10Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Permita que a salvação de Deus entre no seu coração

“Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido” (Lucas 19,9-10).

Zaqueu, na visão de muitos homens da sua época, era um homem perdido e sem salvação, afinal de contas, era um pecador público, um cobrador de impostos, e agia de forma ilegal e desonesta. No entanto, aquilo que os homens enxergavam em Zaqueu, o mal que estava nele, Deus enxergava que a salvação pode chegar a qualquer coração que se abre para a graça.

Zaqueu faz isso, ele quer ver Jesus, ele quer saber quem é Jesus, ele quer olhar para Jesus, e por isso ele ultrapassa os próprios limites humanos. Ele era de baixa estatura, uma multidão estava à sua frente, ele subiu na árvore para poder enxergar o Mestre Jesus. É o esforço do coração, é o esforço humano para poder chegar ao encontro de Deus. Esse espaço é muito importante!

Muitas vezes, queremos as coisas prontas, automáticas, vivemos na época da automatização de tudo e não queremos nos esforçar nem para buscar um copo de água, não queremos nos esforçar nem para levantar da cadeira, do sofá ou das acomodações todas da vida para irmos ao encontro da nossa salvação.

Faça o esforço que precisa ser feito, e permita que a salvação de Deus entre na sua casa e no seu coração

Deus quer salvar a nossa casa, a nossa família, a nossa alma, mas não podemos ser aqueles operários acomodados: “Já frequentei a igreja”; “Já conheci isso ou aquilo, agora vou esperar”. Não fique deitado esperando, porque você não vai conhecer a salvação, e ela não entrará na sua vida, na sua casa, no seu coração se você não se levantar, não se esforçar, se não ultrapassar os seus próprios limites, sejam eles físicos ou psicológicos.

Não podemos ficar nos vitimizando, não podemos ficar nos fazendo de coitadinhos. Temos que ter a humildade de reconhecer que somos pecadores, que erramos, que falhamos, não é para viver nos culpando, mas é para que a libertação de Deus aconteça em nós.

Precisamos dar esse passo que Zaqueu deu. Quando Jesus está vendo que estamos nos esforçando para encontrar a graça que Ele mesmo nos trouxe, Ele mesmo vem ao nosso encontro. Assim como Ele disse a Zaqueu: “Eu devo e quero ficar hoje na sua casa”, o Senhor também dirá a mim e a você: “Eu quero hoje ficar no seu coração. Quero hoje ficar aí na sua casa. Quero me hospedar contigo”.

O Senhor vai se hospedar, estará conosco e a salvação entrará na nossa vida e no nosso coração. Não fique preso a nada que o esteja amarrando, oprimindo e escravizando. Hoje, Deus quer fazer libertação e restauração, quer operar a restauração na sua casa e no seu coração. Dê o passo, suba a árvore que precisa subir, faça o esforço que precisa ser feito, mas permita que a salvação de Deus entre na sua casa e no seu coração.

Deus abençoe você!