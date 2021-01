Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/01/2021

Primeira Leitura (Hb 5,1-10)

Leitura da Carta aos Hebreus.

1Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. 2Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. 3Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, como pelos seus próprios. 4Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Aarão. 5Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: “Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei”. 6Como diz em outra passagem: “Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedec”.

7Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. 8Mesmo sendo Filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. 9Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. 10De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedec.

Salmo Responsorial (Sl 109)

— Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedec!

— Palavra do Senhor ao meu Senhor: “Assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés!”

— O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois Ele diz: “Domina com vigor teus inimigos;

— tu és príncipe desde o dia em que nasceste; na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!”

— Jurou o Senhor e manterá sua palavra: “Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedec!”

Evangelho (Mc 2,18-22)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

Naquele tempo, 18os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: “Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam?”

19Jesus respondeu: “Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. 20Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles; aí, então, eles vão jejuar.

21Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha; porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. 22Ninguém põe vinho novo em odres velhos; porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos”.

Mudemos as atitudes do nosso coração

Todos nós gostamos do que é novo, gostamos de roupas novas, gostamos de novidades, gostamos de comprar coisas novas porque parece que as coisas novas nos renovam. Quando colocamos uma camisa nova, as pessoas olham e nós também nos sentimos bem porque estamos com uma coisa nova, mas é mera ilusão e engano.

Uma coisa nova só se torna nova a primeira vez que você usa, você até faz muito esforço para que aquilo que é novo não se desgaste e não se torne velho. É claro, você cuida para que o novo não se estrague. Mas entenda uma coisa: não é roupa nova, não é sapato novo, não é casa nova e o carro novo que vão renovar a nossa vida.

Até podemos respirar novos ares, faz bem para nós, nós até podemos, por necessidade, mudar para uma casa nova ou para uma nova realidade, mas entenda uma coisa: a pessoa será a mesma. Eu sou o mesmo aqui, acolá, e em qualquer lugar. O que muda são as minhas atitudes, são as minhas disposições interiores em encarar até aquilo que é velho e transformar em novo, por isso, não há novidade que nos transforme. O que nos transforma é a Boa Nova que faz nova todas as coisas na nossa vida e em nosso coração.

É com o coração novo que vamos permitir que o Evangelho faça diferença em nossa vida

Aqui não é trocar a roupa, mas trocar o coração; não é trocar a aparência, mas é trocar a disposição do coração. É ser novo na forma de falar, de agir, de proceder. É ter atitudes novas para que o novo, de fato, nos renove. O sonho de todas as pessoas é se tornarem renovadas, fazem cirurgias, procedimentos, procuram limpeza de pele e tratamentos. Que beleza! Procure cuidar mesmo da sua saúde, mas volto a dizer que nada disso vai te renovar se você não renovar as suas atitudes e posturas.

Os religiosos da época de Jesus não foram renovados porque não tiveram atitudes novas para acolher a verdadeira novidade do Evangelho, se fecharam, se trancaram em suas posturas, em suas tradições e costumes, se trancaram em sua maneira de enxergar o mundo e as coisas, e o vinho novo, que chegou, arrebentou no coração deles, porque não tinham um coração novo para acolher o novo de Deus.

Que a graça de Deus não se perca, que a graça de Deus seja nova em nossa vida, que a novidade de Deus renove as nossas estruturas interiores. É com o coração novo, tendo postura nova, tendo uma capacidade nova de acolher, de ouvir, de amar e perdoar, é assim que vamos permitir que o Evangelho faça diferença em nossa vida.

Deus abençoe você!