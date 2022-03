Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/03/2022

Primeira Leitura (Gn 37,3-4.12-13a.17b-28)

Leitura do Livro do Gênesis.

3Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer uma túnica de mangas longas. 4Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente.

12Ora, como os irmãos de José tinham ido apascentar o rebanho do pai em Siquém, 13adisse Israel a José: “Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles”.

17bPartiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. 18Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. 19Disseram entre si: “Aí vem o sonhador! 20Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos”.

21Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: 22“Não lhe tiremos a vida”! E acrescentou: “Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, não o toqueis com as vossas mãos”. Dizia isto, porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. 23Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele 24e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. 25Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito.

26E Judá disse aos irmãos: “Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? 27É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne”. Concordaram os irmãos com o que dizia.

28Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por vinte moedas de prata o venderam aos ismaelitas: e estes o levaram para o Egito.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 104,6-21)

— Lembrai sempre as maravilhas do Senhor!

— Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo pão que os sustentava; um homem enviara à sua frente, José que foi vendido como escravo.

— Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão.

— Ordenou, então, o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo; fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro.

Evangelho (Mt 21,33-43.45-46)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: 33“Escutai esta outra parábola: Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros, e viajou para o estrangeiro. 34Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos.

35Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. 36O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. 37Finalmente, o proprietário, enviou-lhes o seu filho, pensando: ‘Ao meu filho eles vão respeitar’.

38Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança!’ 39Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. 40Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros?”

41Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: “Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo”.

42Então Jesus lhes disse: “Vós nunca lestes nas Escrituras: ‘A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos?” 43Por isso eu vos digo: o Reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos.

45Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e compreenderam que estava falando deles. 46Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A sua vida é uma dádiva de Deus

Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida é essa vinha, nós nos identificamos com essa vinha porque não fomos nós quem quisemos a nossa vida, não fomos nós quem plantamos a nossa existência nesta terra e não fomos nós quem a tornamos possível. Tudo é dom de Deus, tudo veio de Deus, a nossa vida é uma dádiva de Deus, a nossa vida é um presente que o Senhor nos concedeu e foi confiada a nós como essa vinha que foi arrendada a esses servos.

A nossa vida também foi entregue nas nossas mãos com muita confiança da parte de Deus, o nosso Criador. E aqui é bonito porque a ausência do proprietário dessa vinha, que fala o Evangelho, fala-nos do nosso Deus que nos deixou completamente livres, que nos criou livres e nos deixa livres; fala desse pai responsável que cuida de nós como filhos.

Deus não cuida de nós como marionetes, Ele não cuida de nós como escravos, Ele não cuida de nós como bebês. Deus cuida de nós como filhos maduros. Por isso, a ausência não pode ser mal interpretada, a ausência nos chama a atenção para essa liberdade de Deus, para essa assistência de Deus, esse olhar amoroso d’Ele, mas que deixa espaço para a liberdade, para construirmos na liberdade uma experiência de maturidade.

Muitas vezes, infelizmente, por causa do nosso pecado, essa ausência pode ser mal interpretada, imaginando que Deus possa ter abandonado. Quantas vezes você passa por um sofrimento e a tentação bate à porta do seu coração imaginando e fazendo você pensar que Deus te abandonou. Não é assim! Mas também a ausência pode criar em nós aquele vício da autossuficiência, ou seja: “Eu me basto”, “Não preciso de Deus”, “Deus pode ficar de lado, a minha vida resolvo eu”. Esse tempo quaresmal é, justamente, uma oportunidade para purificar o nosso coração destas tendências: ora desprezar Deus; ora imaginar que Deus tenha nos desprezado.

A reação violenta que aparece aqui no Evangelho é, justamente, fruto do afastamento do rosto de Deus, que é amor. Quando nós nos afastamos de Deus, realmente nos tornamos uma fera, no nosso coração pode brotar sentimentos de raiva, de rancor, de vingança, de ressentimento. Essa reação violenta, que fala o Evangelho, é todas as vezes que nos afastamos de Deus, que é amor.

E aí, a Palavra diz também que, por fim, diante de várias tentativas do amor de Deus, Ele enviou o Filho que veio para nos curar desse abismo, dessa distância que existia entre nós e Deus, dessa nossa ideia errada de Deus, do nosso pecado, o Filho é morto. Aqui é uma prefiguração da Paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus, que foi o preço que a Santíssima Trindade pagou por nos amar, o Pai deu Seu próprio Filho, o Pai entregou Seu próprio Filho; e, na força do Espírito Santo, o Filho não pode dizer “não” ao Pai, cumpriu a Sua vontade até o fim, dando o Seu sangue para a minha salvação e para a sua salvação.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.