Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/04/2022

Primeira Leitura (At 2,14.22-32)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

No dia de Pentecostes, 14Pedro de pé, junto com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:

22“Homens de Israel, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. 23Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. 24Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse.

25Pois Davi dele diz: ‘Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. 26Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua e até minha carne repousará na esperança. 27Porque não deixarás minha alma na região dos mortos nem permitirás que teu Santo experimente corrupção. 28Deste-me a conhecer os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria’.

29Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. 30Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. 31É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ‘Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção’. 32Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 15)

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor; Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos!

— Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo.

— Eis por que meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo; pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção.

— Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado!

Evangelho (Mt 28,8-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 8as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. 9De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: “Alegrai-vos!” As mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés.

10Então Jesus disse a elas: “Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão”. 11Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. 12Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, 13dizendo-lhes: “Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. 14Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis”.

15Os soldados pegaram o dinheiro, e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Permita que a Ressurreição de Jesus mude a sua vida

“Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: ‘Alegrai-vos!’ As mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas: ‘Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão’” (Mateus 28,8-10).

Mais um relato da ressureição, pois nós estamos vivenciando, nestes dias de Oitava de Páscoa, justamente a beleza da dinâmica da ressurreição de Jesus.

Eu estive algumas vezes, na terra santa, em Israel, precisamente em Jerusalém, no Santo Sepulcro. E pude constatar com os meus olhos que o corpo de Jesus não está ali. Realmente, o túmulo está vazio! Essa é uma prova cabal; é uma prova evidente da ressurreição de Jesus; uma prova palpável da ressurreição d’Ele, e isso nem os historiadores discutem. Porém, a maior prova da ressurreição de Jesus não está só nisso, e sim na mudança na vida dos seus discípulos: a transformação da vida daqueles homens que se deixaram tocar pelo mistério da vida de Cristo.

E esta é a maior prova da ressurreição: a mudança. Porque a ressurreição é uma experiência que toca a nossa vida; que muda o nosso destino; o nosso jeito de pensar; o nosso jeito de nos comportar, porque, se nós também, um dia, seremos ressuscitados com Cristo, nós precisamos, no hoje e no agora da nossa vida, já vivermos como ressuscitados.

A maior prova da Ressurreição de Jesus é a mudança na nossa vida

Por isso, você vai perceber e tem percebido ao longo desses dias, que os evangelhos destacam mais os encontros com Ressuscitado do que o evento da ressurreição em si. Os evangelistas são muito sucintos ao falar daquele momento da ressurreição. Não existe uma coisa cinematográfica, efeitos especiais, pois o evangelho é muito sutil ao falar daquela realidade do momento da ressurreição de Jesus. Porém, os evangelhos são muito enfáticos ao falarem dos encontros com Ressuscitado, porque é justamente o encontro com o Ressuscitado que marca a vida das pessoas, que marcou a vida de Maria Madalena, a dos discípulos, que marcou a minha e a sua vida.

Aquelas mulheres, que procuravam um morto, encontraram o corpo Ressuscitado. E podem se aproximar d’Ele; tocá-Lo; se prostrarem aos seus pés; podem fazer o seu ato de fé. E a fé daquelas mulheres leva a uma experiência real; uma experiência concreta — que muda não só o conhecimento intelectual, pois isso não muda e nos ajuda a compreender, e a razão nos ajuda a dar sentido à nossa fé; a dar as razões de o porquê nós cremos —, mas é aqui, no coração, na sede da nossa vontade, que justamente acontece este movimento de graça: a experiência com Jesus Ressuscitado.

O mundo de hoje tenta reduzir, esvaziar ao máximo esse mistério porque é mais fácil criar hipóteses de que tudo seja uma invenção humana, que não tenha existido, em vez de aceitar que exista de verdade um Deus que nos ama assim; um Deus que nos ama para além da morte; um Deus que nos ama na Ressurreição do Seu Filho; é mais difícil acreditar nisso. Porém, somos chamados a mergulhar a nossa vida nesse mistério. Talvez, hoje, o seu coração esteja passando por essa experiência de aceitar definitivamente a Ressurreição de Jesus, e que ela traga algo novo para o teu coração.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.