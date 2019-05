Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/05/2019

Primeira Leitura (At 13,44-52)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

44No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. 45Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia.

46Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: “Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. 47Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: ‘Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra’”.

48Os pagãos ficaram muito contentes, quando ouviram isso, e glorificaram a Palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. 49Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. 50Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. 51Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, e foram para a cidade de Icônio. 52Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 97)

— Os confins do mundo contemplaram a salvação do nosso Deus.

— Os confins do mundo contemplaram a salvação do nosso Deus.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.

— O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel.

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!

Evangelho (Jo 14,7-14)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 7“Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes”. 8Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!”

9Jesus respondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai”? 10Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras.

11Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. 12Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, 13e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Realizemos a obra do Reino de Deus em nosso meio

“Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai” (João 14,12).

A verdade é que Jesus foi para o Pai e deixou para nós essa verdade: tudo aquilo que pedirmos ao Pai em nome d’Ele, Ele mesmo realizará, Ele mesmo vai nos conduzir naquilo que nós realizamos.

Conhecemos as obras de Jesus e não foram poucas, foram obras de amor, de misericórdia, bondade e salvação da humanidade. Precisamos fazer as obras de Jesus e, no Seu nome, as fazermos maiores ainda. Aqui não é questão de quantidade, mas de intensidade, porque não as fazemos sozinhos, mas com Jesus. Precisamos evangelizar, levar a Boa Nova aos corações, precisamos viver o mandamento do amor, exercitar o crescimento na prática da misericórdia.

Às vezes, encontro-me desanimado, sem alento, mas me recordo que sem Jesus eu não vou fazer nada. Jesus mesmo me levanta, ergue-me e lança-me para frente. É por isso que me coloco n’Ele.

Em Jesus, quero fazer as obras que Ele realizou e no meu campo onde quer que eu esteja, fazer as obras que Ele me impulsionar a fazer. Seja você também aquele que realiza as obras de Deus na sua vida.

Há muitas obras a serem feitas na sua casa, na sua família, onde você trabalha, onde vive, estuda e se encontra. O mundo em que vivemos tem uma verdadeira necessidade das obras divinas, e quem realiza as obras de Deus são os operários d’Ele. Cada um de nós, com a força, com a luz do Espírito, em nome de Jesus, realiza o Reino de Deus onde está.

Cada um de nós, com a força, com a luz do Espírito, em nome de Jesus, realiza o Reino de Deus onde está

Que obras temos feito? Que testemunho temos dado? Que frutos estamos, realmente, deixando brotar em nós pela obra do Espírito Santo na nossa vida.

Meus irmãos, ainda que estejamos cansados, com desalentos e decepções, somos operários do Reino de Deus. Portanto, façamos a obra do Reino acontecer. Mesmo que pequenas obras, pois aqui não tem importância seu tamanho, é importante que aconteçam.

A reconciliação é uma obra mais do que importante para cada dia, uma das coisas mais difíceis de se construir no mundo em que vivemos é nos reconciliarmos uns com os outros, superarmos brigas, desentendimentos e conflitos, quebrarmos os rancores, os ressentimentos e as mágoas. Temos muitas obras em Deus para realizarmos neste mundo, mas essas obras começam no nosso coração.

Deus abençoe você!