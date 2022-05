Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/05/2022

Primeira Leitura (At 15,1-6)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

1Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: “Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a Lei de Moisés”. 2Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos.

3Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos.

4Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. 5Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a Lei de Moisés. 6Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 121)

— Que alegria, quando me disseram: Vamos à casa do Senhor!

— Que alegria, quando me disseram: Vamos à casa do Senhor!

— Que alegria, quando ouvi que me disseram: “Vamos à casa do Senhor!” E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas.

— Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso; para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor.

— Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi.

Evangelho (Jo 15,1-8)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 1“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. 2Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. 3Vós já estais limpos por causa da palavra que eu vos falei. 4Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim.

5Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 6Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. 7Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. 8Nisto meu Pai é glorificado: que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Pai do Céu é o agricultor da sua vida

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda’” (João 15,1-2).

Veja, meus irmãos, o Evangelho de hoje apresenta-nos a pedagogia da poda. Apresenta-nos também Cristo — como a videira —, e apresenta-nos o Pai do Céu — como o agricultor. São três conceitos que aparecem aqui que são bem importantes para a nossa reflexão pessoal neste dia de hoje.

Primeiramente, o Evangelho começa dizendo que Cristo é a videira verdadeira. Se estou em Cristo, também faço parte dessa videira verdadeira. Porque, se estou em Cristo, não serei cortado jamais, mas serei cultivado pelo Pai. É a segunda afirmação: “O meu pai é o agricultor”, porque o Pai cuida do meu crescimento, Ele tem a pedagogia até mesmo da poda, e essa poda aqui precisa ser compreendida como as circunstâncias da vida.

A vida tem a sua dinâmica, o seu movimento natural, a vida tem as suas intempéries próprias, as suas dificuldades. Foi assim conosco desde o ventre da nossa mãe: passamos pela fase do crescimento, o momento do parto também foi mais um momento de crescimento, de sofrimento, de dor. A nossa infância, a nossa juventude, a vida adulta até a velhice. A vida é assim, então, essa poda são as circunstâncias da vida: podar, privar e, muitas vezes, até mesmo despedaçar.

Se estou em Cristo, não serei cortado jamais, mas serei cultivado pelo Pai

É forte essa afirmação, mas tenhamos calma! Por quê? O Pai é o agricultor, é o Pai quem nos cultiva. O Pai, na Sua providência amorosa, sabe conduzir a nossa vida no rumo certo, se nos deixamos guiar por Ele, se nos colocamos realmente sob os Seus cuidados, na Sua mão. Por isso, é importante a nossa pertença a Jesus, que é a videira verdadeira.

A nossa ligação com a videira precisa ser profunda, porque, se somos com Cristo, se estamos com Ele, também somos essa videira e o Pai não vai nos cortar, mas o Pai vai nos cultivar. E vamos entender que, muitas vezes, as podas são uma pedagogia de Deus.

Não é o sofrimento que decide, não é o sofrimento que decide como estou na vida, mas é o meu estar em Cristo. É o meu estar em Cristo que decide o meu crescimento e a minha vida com o Senhor!

A nossa força precisa ser aplicada para nos agarrar a Cristo, todas as nossas forças precisam ser aplicadas para estarmos unidos profundamente ao Cristo e não para nos defender dos problemas. Os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, muitos deles são inevitáveis. Porque, repito: faz parte da dinâmica da vida. Então, não gaste força se defendendo dos problemas, gaste força se unindo profundamente a Cristo, a videira verdadeira, porque, se estamos n’Ele, o Pai se torna o nosso agricultor e Ele vai nos ajudar nesse processo de crescimento e de amadurecimento.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova