Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/06/2022

Primeira Leitura (2Cr 24,17-25)

Leitura do Segundo Livro das Crônicas.

17Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. 18Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime.

19O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. 20Então o espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: “Assim fala Deus: Por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará”.

21Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedradas por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. 22O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou o seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: “Que o Senhor veja e faça justiça!” 23Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo, e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco.

24Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. 25Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 88)

— Guardarei eternamente para ele a minha graça!

— Guardarei eternamente para ele a minha graça!

— “Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor: Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado!”

— Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha Aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar”.

— “Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da Aliança; se, pecando, violarem minhas justas prescrições e se não obedecerem aos meus santos mandamentos:

— Eu então, castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz.

Evangelho (Mt 6,24-34)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 24“Ninguém pode servir a dois senhores: pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.

25Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber; nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa? 26Olhai os pássaros dos céus: eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros?

27Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? 28E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham nem fiam. 29Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. 30Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé?

31Portanto, não vos preocupeis, dizendo: Que vamos comer? Que vamos beber? Como vamos nos vestir? 32Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. 33Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. 34Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações! Para cada dia, bastam seus próprios problemas”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Entregue, nas mãos de Deus, a sua vida

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Ninguém pode servir a dois senhores: pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber; nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir” (Mateus 6,24-25).

Bem, meus irmãos, não podemos viver nunca divididos. O ser humano não foi feito para viver dividido. Temos isso já desde os nossos primeiros pais, quando Adão e Eva se dividiram, quando deixaram no coração, justamente, a semente do mal afastá-los de Deus; nós sabemos que foi um caos, foi terrível!

Então, a nossa constituição não foi feita para escolhas duplas; fomos feitos para escolhas únicas, escolhas definitivas. Amar algo e, ao mesmo tempo, o seu contrário, pode provocar uma perturbação interior. Por isso Jesus adverte os Seus discípulos e cada um de nós. Não podemos amar, ao mesmo tempo, alguma coisa e o seu contrário. Isso pode nos causar um dano espiritual, um dano interior.

Sabemos, no campo da psicologia, no campo das enfermidades, na área psicológica, que as nevroses, as desordens mentais, os conflitos, a duplicidade, tudo isso causa uma perturbação. Por isso precisamos fazer escolhas únicas, por isso não podemos servir a dois senhores. Ou seja, viver uma vida dupla.

Agora, hoje eu e você, precisamos nos perguntar para que isso seja claro para nós: “Como estou vivendo?”, “Quais são os meus valores?”, “No que acredito?”, “O que escolhi para a minha vida?”, “Qual é a minha condição?”. E aqui poderíamos elencar todas as coisas: “Sou um batizado”, “Sou um católico”, “Sou casado”, “Sou padre”. E aqui, na nossa vida, tudo precisa passar por esses critérios.

O caminho para a libertação é confiar que estamos nas mãos de Deus e precisamos permanecer nas mãos d’Ele

E aí, eu vou colocar a última pergunta: “As minhas escolhas se encaixam nisso?”, “Aquilo que escolho para minha vida, hoje, está conforme a minha identidade, com aquilo que eu escolhi viver?”. Daqui, nós temos já um bom exame de consciência.

O problema que Jesus apresenta aqui, justamente, é a posse, e não só a posse de bens, mas isso pode se tornar também manifesto na posse das relações, nos relacionamentos, no trabalho, a posse até mesmo na nossa vocação; apegar-nos a essas realidades para que, depois, o nosso coração não tenha mais capacidade de ver Deus.

Então, vamos pedir que hoje, pela força da Palavra de Deus, isso seja quebrado, que no nosso coração haja somente uma escolha. Esse é o caminho para a libertação: confiar que estamos nas mãos de Deus e precisamos permanecer nas mãos d’Ele.

No final do Evangelho, Jesus diz: “Não vos preocupeis com o que vocês precisam comer, com o que vocês precisam vestir, com o corpo, com nada”, porque estamos nas mãos de Deus.

Existe algo que precisamos acreditar, e que é Deus que nos dá. Se nós escolhermos, hoje, por Deus, se fizermos uma opção única por Ele e se permanecermos no caminho d’Ele, não deveremos nos preocupar, porque Deus cuidará de nós. Então, hoje, a pergunta para nós é sobre as nossas escolhas. Queremos estar, realmente, nas mãos de Deus e somente nas mãos d’Ele? Que tudo aquilo que nós escolhemos seja conforme essa nossa decisão.

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.