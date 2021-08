Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/08/2021

Primeira Leitura (Jz 9,6-15)

Leitura do Livro dos Juízes.

Naquele tempo, 6todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimelec. 7Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: “Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça.

8Certa vez as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas, e disseram à oliveira: ‘Reina sobre nós’. 9Mas ela respondeu: ‘Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores?’

10Então as árvores disseram à figueira: ‘Vem e reina sobre nós’. 11E ela lhes respondeu: ‘Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos, para me balançar acima das outras árvores?’

12As árvores disseram então à videira: ‘Vem e reina sobre nós’. 13E ela lhes respondeu: ‘Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores?’

14Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: ‘Vem tu reinar sobre nós’. 15O espinheiro respondeu-lhes: ‘Se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra; mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano!’

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 20)

— Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra.

— Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra.

— Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra; quanto exulta de alegria em vosso auxílio! O que sonhou seu coração, lhe concedestes; não recusastes os pedidos de seus lábios.

— Com bênção generosa o preparastes; de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos.

— É grande a sua glória em vosso auxílio; de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face.

Evangelho (Mt 20,1-16a)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: 1“O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. 2Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. 3Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, 4e lhes disse: ‘Ide também vós para a minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo’. 5E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. 6Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: ‘Por que estais aí o dia inteiro desocupados?’ 7Eles responderam: ‘Porque ninguém nos contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide vós também para a minha vinha’. 8Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: ‘Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros!’

9Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. 10Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. 11Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: 12‘Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro’.

13Então o patrão disse a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? 14Toma o que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. 15Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom?’ 16aAssim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus é bom e justo com todos nós

“O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha” (Mateus 20,1).

Essa parábola, contada por Jesus, para a nossa formação e para o nosso crescimento na fé, para muitos é difícil de entender. Mas a dificuldade não é na parábola, a dificuldade é dentro daquilo que nós carregamos no nosso coração. Porque, o nosso coração tem um senso de justiça, e esse senso de justiça não corresponde àquilo que é a justiça de Deus.

Deus não é só justo, Deus é bom; Deus não é só bom, Ele é justo. Justiça e bondade fazem parte de uma única virtude divina, o homem justo precisa ser bom; e o homem bom precisa ser justo. Em Deus jamais haverá injustiça; jamais poderemos acusar Deus de ser injusto. Agora, o Deus que é justo, o Deus que é aquele que faz justiça para com todos, Ele é bondoso para quem lhe aprouver experimentar da Sua bondade e da Sua generosidade.

Por isso, que eu gosto de dominar essa parábola de hoje como a “parábola da justiça e da bondade”, primeiro, porque Deus é justo nos contando essa história desse patrão. O patrão que sai de madrugada, contrata trabalhadores bem cedo, um pouco mais cedo, na metade do dia e depois no final do dia. E como diz um velho ditado: “O combinado não custa caro”.

Deus é muito bom para todos, sem jamais deixar de ser justo

O que ele combinou pagar para cada um, o patrão pagou. Então, quando é no primeiro horário, ele combinou uma moeda de prata para trabalhar o dia, no final do dia, ele pagou a moeda de prata; aos trabalhadores das nove horas da manhã, combinou uma moeda de prata, ele pagou o que foi combinado. Então, esse patrão foi justo com todos, porém, quando chegou ao final do dia, e ele pagou a mesma quantia para aqueles que trabalharam apenas no final do dia, houve um problema. Porque os que trabalharam no início do dia esperaram que iam receber a mais, mas ele não combinou a mais com ninguém, ele combinou pagar a moeda de prata.

Qual é o problema? É aquilo que a Palavra está dizendo: “Vocês estão com inveja porque eu estou sendo bom?”. O problema todo é um inveja, porque se aqueles que trabalharam por último não ficassem sabendo o que adicionar os que trabalharam depois, não teria problema nenhum. O problema foi porque ele parou de olhar para aquilo que ele ligou e foi corrigido para o outro.

Quando nós paramos de olhar para nossa vida e valorizamos o que temos, valorizamos a família que temos, a bênção que temos, o cuidado que temos e tiramos nossa energia e o olhar para reparar a vida dos outros, a inveja começa a conta tomar nós, outros sentimentos assumidos a conta de nós, deixamos de ser justos para sermos justiceiros; e começamos a ficar irritados, começamos a ficar azedos, começamos a ficar negativos; e é aí que está o problema, porque confundimos a nossa justiça com sermos justiceiros e deixamos de lado a bondade.

Deus é muito bom para todos, sem jamais deixar de ser justo. Que deixemos de reparar uma bondade de Deus com os outros e valorizemos a bondade que Ele tem para conosco. Deus jamais vai ser injusto com ninguém!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com - Facebook