Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/09/2021

Primeira Leitura (1Tm 6,13-16)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo.

Caríssimo, 13diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: 14guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.

15Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, 16o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele, honra e poder eterno. Amém.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 99)

— Com canto apresentai-vos diante do Senhor!

— Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos!

— Sabei que o Senhor, só ele é Deus. Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho!

— Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor; dai-lhe graças, seu nome bendizei!

— Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente!

Evangelho (Lc 8,4-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 4reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: 5“O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu a beira do caminho; foi pisada e os pássaros do céu a comeram.

6Outra parte caiu sobre pedras; brotou e secou, porque não havia umidade. 7Outra parte caiu no meio de espinhos; os espinhos cresceram juntos, e a sufocaram. 8Outra parte caiu em terra boa; brotou e deu fruto, cem por um”.

9Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: 10“A vós foi dado conhecer os mistérios do Reino de Deus. Mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não compreendam”.

11A parábola quer dizer o seguinte: A semente é a Palavra de Deus. 12Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas, depois, vem o diabo e tira a Palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem.

13Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a Palavra com alegria. Mas eles não têm raiz: por um momento acreditam; mas na hora da tentação voltam atrás. 14Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. 15E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a Palavra, e dão fruto na perseverança.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O demônio quer tirar a Palavra de Deus do nosso coração

“E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a Palavra, e dão fruto na perseverança” (Lucas 8,15).

Que bênção estarmos vivendo o mês da Bíblia, mas a verdade é que todos os dias têm que ser para nós dias da Palavra de Deus, porque ela é semeada todos os dias em nosso coração.

Jesus, o grande semeador do Pai, semeia no meio de nós Sua Palavra e Sua Palavra é vida, é transformação e renovação. É a Sua Palavra que realiza o homem novo e a mulher nova. Se nós não estamos transformados ou estamos nos transformando a cada dia é porque nos falta ter esse coração bom e generoso, que conserve a Palavra de Deus com perseverança.

Se o coração é bom, ele acolhe; se ele é generoso, acolhe com intensidade, e digo mais, se ele conserva a Palavra, se ele guarda a Palavra, se ele luta para permanecer na Palavra, ele dá fruto de perseverança na Palavra de Deus.

Não posso negar que o que dá sentido ao meu ministério, à minha vocação sacerdotal, à minha própria vocação cristã é a Palavra de Deus, é nela que encontro sentido, sabor. E olha que não produzo os frutos que ainda preciso produzir, olha que preciso ser mais intenso, mais dedicado, mas não posso negar os frutos que colho na minha própria vida pessoal, por causa da Palavra de Deus. Sei que muitos até escutam a Palavra, como estou escutando agora, até meditam, mas infelizmente deixam que a palavra se disperse.

Quando chega a provação e a tentação, o coração pega outros rumos

Como Jesus está nos mostrando na parábola de hoje, que não é simplesmente a parábola do semeador mas a palavra da semente da Palavra de Deus, essa semente é lançada, mas deixamos, muitas vezes, o demônio roubar. Porque o que o demônio quer é tirar a Palavra de Deus do nosso coração, ele vem pela distração, ele vem porque somos pessoas desatentas, distraídas, não somos pessoas que, muitas vezes, dão o valor que a Palavra tem, outras vezes até recebemos a palavra com muita alegria, mas não temos uma raiz profunda. Somos, muitas vezes, superficiais e acolhemos a Palavra de Deus com superficialidade, acreditamos, vibramos com a Palavra quando ela é proclamada: “Olha, que beleza! Essa Palavra é para mim”, mas quando chega a provação e a tentação, o coração pega outros rumos, cede à tentação, à provocação, em vez de dar ouvido à Palavra de Deus que caiu no seu coração. Então, aquela palavra morre quando deixo de ouvi-la para ouvir a tentação, porque não tenho raiz profunda no meu coração.

Outras sementes, ou a Palavra, caem no coração que é espinhoso. Ouve, acolhe a Palavra de Deus, mas é tão sufocado com as preocupações da vida, com as paixões, os prazeres e as riquezas da vida que o coração se foca nessas coisas e a Palavra é sufocada pelas preocupações e tensões da vida.

Peçamos realmente para termos um coração bom e generoso, que conserve fielmente a Palavra de Deus, para n’Ele produzirmos os melhores frutos.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook