Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/12/2020

Primeira Leitura (Jr 23,5-8)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

5“Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi; reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. 6Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo; este é o nome com que o chamarão: ‘Senhor, nossa Justiça’. 7Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar ‘Pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito’ 8— mas sim: ‘Pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel desde o país do norte e todos os outros países’, para onde os expulsará; eles então irão habitar em sua terra”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 71)

— Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre.

— Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre.

— Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza! Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres.

— Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.

— Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas! Bendito seja o seu nome glorioso! Bendito seja eternamente! Amém, amém!

Evangelho (Mt 1,18-24)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

18A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. 19José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. 20Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. 21Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados”. 22Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: 23“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco”. 24Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Acolhamos a Maria em nossa vida

“José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo” (Mateus 1,20).

Pense você que não foi fácil para José, naquele primeiro momento, acolher a Virgem Maria, porque Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que n’Ela realizou a obra divina mais extraordinária, mais extraordinária ainda do que a própria criação.

Aqui é um novo paraíso, uma nova humanidade que nasce; e ela nasce no ventre de Maria. Agora não é só Deus que cria criaturas como criou todo mundo e todo o universo, mas é mais do que isso, é o Seu Filho eterno que se torna criatura humana no ventre de uma criatura humana: a Bem-aventurada Virgem Maria.

Estamos contemplando um milagre, mas não é um milagre pequeno, é o milagre mais sublime da nossa fé. Estamos olhando para Maria e Ela se torna o templo da graça, o lugar da ação de Deus.

Talvez, tenhamos permitido que as coisas se tornassem muito simplórias e reduzidas em nossa vida, além disso, tenhamos perdido ou nunca tenhamos tido a capacidade de contemplar os mistérios da ação de Deus na nossa vida, na vida da humanidade.

Maria se torna o templo da graça, o lugar da ação de Deus

Quando paro para contemplar o mistério da encarnação, fico estupefato porque é a nova criação, é a criação sublime de Deus. É Deus quem aposta tudo no novo paraíso, e esse novo paraíso tem nome, pois é o ventre de Maria.

Que ação sublime, divina e magnífica na qual a vida inteira aqui na Terra é muito pouco para que possamos contemplar tamanho mistério e grandeza de fé. Como José não pôde, num primeiro momento, penetrar o mistério porque não tinha conhecimento, ele submete-se à vontade de Deus para poder n’Ele entender o que se passa.

Que beleza como Deus se revela nos sonhos de José! “José, não tenha medo de receber Maria, porque Ela concebeu por ação do Espírito”. E agora José, que é avisado por um anjo, também passa a contemplar esse mistério sublime, passa a participar cuidando e protegendo Aquela que é o templo da nova humanidade, Aquela que é o novo paraíso que nos trouxe o novo Adão, Jesus, Nosso Salvador.

Que possamos acolher a Maria em nossa vida, para contemplarmos n’Ela o mistério de redenção e salvação que Deus realiza na humanidade.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova.