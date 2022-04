Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/04/2022

Primeira Leitura (At 2,36-41)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus: 36“Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes”.

37Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: “Irmãos, que devemos fazer?” 38Pedro respondeu: “Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. 39Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si”.

40Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho, e os exortava, dizendo: “Salvai-vos dessa gente corrompida!” 41Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles.

Responsório (Sl 32)

— Transborda em toda a terra a bondade do Senhor.

— Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça.

— Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.

— No Senhor nós esperamos confiantes, porque ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos!

Evangelho (Jo 20,11-18)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Naquele tempo, 11Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. 12Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés.

13Os anjos perguntaram: “Mulher, por que choras?” Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram”. 14Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. 15Jesus perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? A quem procuras?” Pensando que era o jardineiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu que o levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar”.

16Então Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: “Rabuni” (que quer dizer: Mestre). 17Jesus disse: “Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. 18Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: “Eu vi o Senhor!”, e contou o que Jesus lhe tinha dito.

O Senhor permanece com você porque está vivo!

É um belíssimo encontro de Jesus com Maria Madalena, em mais um relato desse encontro dela com o Ressuscitado. Encontro que selou aquele outro precedente de Jesus com ela e que transformou a vida dela. E veja no diálogo de Jesus que: quando Ele diz o seu nome “Maria”, ela se recorda de todo o percurso, de todo o caminho de amor que ela havia feito com Ele. E precisa ser assim também na nossa vida. Hoje, o Ressuscitado também quer profetizar, quer proclamar, quer dizer o meu e o teu nome, para experimentarmos, no nosso coração, a força do amor d’Ele que vence até mesmo a morte. Eu acredito que faltava esse passo para que Jesus pudesse colocar, no meu e no teu coração, uma certeza de que não dá mais espaço para duvidar do quanto ele nos ama. E, se você ainda tinha, no seu coração, alguma dúvida, que essa cesse definitivamente.

O Senhor está com você; Ele permanece porque está vivo no meio de nós

A Páscoa começa sempre com o mal entendido: se pensava uma coisa, mas era outra totalmente diferente; se pensava que fosse o fim, mas era só o começo. Maria Madalena estava ali aos prantos, mas a boa nova iria chegar aos seus ouvidos, aos seus olhos; e ela poderia contemplar de muito perto a ressurreição de Jesus. Ela não poderia imaginar que: aquele sepulcro vazio se tornaria para sempre um sinal palpável da ressurreição. Eu falei disto numa homilia precedente: a mudança no coração dessas pessoas se tornou a prova mais evidente da ressurreição. Pois, ao lado desse testemunho do sepulcro vazio, do corpo do ressuscitado, está a mudança nos corações.

Para Maria, aquele túmulo ali era só mais um lugar onde ela podia derramar as suas lágrimas. Talvez, nós também vivenciamos, na nossa vida, esses lugares de pranto, onde você está escondido com Cristo, onde só você tem acesso; onde ninguém veja. No silêncio do seu quarto, talvez, você esteja vivendo um drama hoje, uma situação que tem trazido muitas lágrimas à tona. Que, hoje, o Ressuscitado te faça companhia; que Ele possa te dar a força de permanecer com Ele, mesmo no meio dessa tribulação!

Maria permanece, mesmo naquele aparente vazio, ela está ali perto do túmulo de Jesus porque ela permanece no amor. E não é permanecer num luto vazio — porque a nossa vida espiritual passa por um deserto —, mas é aprender a habitar no vazio; a permanecer nesse vazio; a habitar no amor de Cristo que supera até mesmo os vazios da nossa vida. Maria não está ali simplesmente fazendo um ato de velar Jesus, e sim permanecendo com Jesus. E isto é o mais importante: na sua dor, na sua situação concreta e real, permaneça com Jesus; Ele está com você; Ele permanece porque está vivo no meio de nós. E que a ressurreição do Senhor traga, para o teu coração, essa certeza!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.