Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/05/2022

Primeira Leitura (At 15,7-21)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 7depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: “Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu, do vosso meio, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. 8Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. 9E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. 10Então, por que vós agora pondes Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós mesmos tivemos força para suportar? 11Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles”.

12Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado, por meio deles, entre os pagãos. 13Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: “Irmãos, ouvi-me: 14Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu Nome. 15Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: 16“Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído; reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, 17a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu Nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas, 18conhecidas há muito tempo’.

19Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. 20Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. 21Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que leem todos os sábados nas sinagogas”.

Responsório (Sl 95)

— Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações.

— Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei seu santo nome!

— Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios!

— Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” Ele firmou o universo inabalável pois os povos ele julga com justiça.

Evangelho (Jo 15,9-11)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 9“Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 10Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. 11Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena”.

Permaneça no Amor observando a Palavra de Cristo

Veja, meus irmãos e irmãs, o Senhor está nos conduzindo para um lugar, o lugar que é o Seu coração. O amor de Cristo, o coração de Cristo, é esse lugar onde podemos e devemos permanecer, porque nós sabemos que fora do amor não há vida; ninguém pode ir adiante e ninguém pode viver sem a experiência do amor.

Ninguém vive sem o amor! E essa é uma realidade fundamental para a nossa vida cristã: o amor de Cristo, a experiência com o amor de Cristo; permanecer no amor de Cristo para a sobrevivência da nossa alma. Precisamos disso, precisamos desse lugar. Eu e você precisamos frequentar, constantemente, esse lugar, que é o coração de Cristo, de onde brota todo o amor.

Não se sentir amado faz perder o gosto por todas as realidades dessa vida. Quando não fazemos a experiência de nos sentir amados, perdemos o sabor e o encanto pela vida. Vamos vivendo a nossa vida, fazendo coisas, vivendo o trabalho na correria do dia a dia, sem o sabor que só o amor de Cristo pode nos dar.

O amor de Cristo é esse lugar seguro para que eu possa permanecer, para que eu possa morar. Esse é o nosso chamado pela Liturgia de hoje: morar na casa do Amor, morar no coração de Cristo, estar n’Ele, permanecer n’Ele todos os dias, em todas as situações.

Quando dizemos que amamos Jesus e queremos permanecer no amor d’Ele, precisamos levar a sério a Sua Palavra

Podemos nos perguntar: “Como faço para permanecer no amor de Cristo, para morar no coração de Cristo?”. O próprio Evangelho nos respondeu: observar a Palavra do Senhor, guardar os Seus mandamentos, as Suas Leis e Seus preceitos.

Quando amamos uma pessoa, quando amamos alguém, a palavra dessa pessoa amada precisa ser tomada em consideração, essa pessoa precisa ser levada a sério senão não existe amor, é só uma ficção. Por isso que, quando dizemos que amamos Jesus e queremos permanecer no amor d’Ele, precisamos levar a sério a Sua Palavra e o que Ele nos pede.

Quando amamos alguém e essa pessoa diz alguma coisa, essa palavra tem um peso; é diferente de ouvir a palavra de uma pessoa estranha ou ouvir a palavra de uma pessoa amada, pois aquilo tem um peso diferente dentro de nós. Agora, e com Jesus, o nosso amado, o nosso Deus, o nosso Senhor? A Palavra d’Ele precisa ter esse peso, a Palavra de Jesus precisa ser levada em consideração em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos caminhar sem a Palavra de Jesus. Por isso, para permanecer no Seu amor, é preciso, é necessário, é fundamental observar a Palavra de Jesus.

Neste dia de hoje, o convite para mim e para você é justamente este: atentos à Palavra de Jesus, guardando os Seus mandamentos, seguindo as Suas Leis, para que vivamos todos os dias na casa do Amor.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.