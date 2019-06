Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/06/2019

Primeira Leitura (2Cor 9,6-11)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 6“quem semeia pouco colherá também pouco e quem semeia com largueza colherá também com largueza”. 7Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento; pois Deus “ama quem dá com alegria”.

8Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, 9como está escrito: “Distribuiu generosamente, deu aos pobres; a sua justiça permanece para sempre”.

10Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. 11Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que, através de nós, resultará em ação de graças a Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 111)

— Feliz aquele que respeita o Senhor!

— Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei! Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos!

— Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos.

— Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder.

Evangelho (Mt 6,1-6.16-18)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 1“Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus.

2Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 3Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, 4de modo que, a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.

5Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 6Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa.

16Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo: Eles já receberam a sua recompensa. 17Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, 18para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Precisamos ser justos uns para com os outros

“Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus” (Mateus 6,1).

A primeira verdade que a Palavra de Deus, hoje, provoca em nosso coração é que nós precisamos praticar a justiça, precisamos ser justos. A justiça tem várias extensões, e a nossa primeira justiça é para com Deus. Como precisamos ser justos para com Deus, pois Ele nos ama, Ele é Pai e precisamos retribuir esse amor para com Ele.

A forma de sermos justos para com Deus é amando e adorando-O com nossas orações. Quando, no entanto, formos amar a Deus, sermos justos na nossa relação com Ele, não podemos fazer propaganda nem dizer para todo mundo, ainda mais na era virtual, ainda mais hoje, onde tudo é propagado tão facilmente.

Não podemos entrar na capela ou no nosso quarto para rezar, ligar a nossa câmera e dizer: “Estou rezando”. É uma coisa muito íntima, é a nossa relação com Deus, não precisamos propagar para ninguém nem mesmo para a nossa casa.

Eu procuro a maneira de rezar sem que ninguém veja. Há aqueles que gostam de dizer: “Eu rezo mil Ave-Marias. Eu rezo não sei quantos terços por dia”. Precisamos rezar muito, mais do que imaginamos, mas precisamos fazer isso na gratuidade, porque, senão, a grande quantidade de orações que queremos fazer não têm valor evangélico nenhum, porque queremos ser curtidos, valorizados, aplaudidos, lembrados e exaltados, porque realizamos até a nossa oração.

O meio de sermos justos é exercendo a caridade

Precisamos ser justos uns para com os outros, e o meio de sermos justos é exercendo a caridade. Como precisamos praticar a caridade, cuidar dos pobres, dar esmolas! Mas não façamos propaganda, não façamos como aquele prefeito que não fez mais do que a obrigação criando uma creche, mas tem que colocar a placa maior do que tudo para dizer que ele fez.

As nossas obras de caridade, o nosso amor evangélico e o nosso cuidado não podem ser propagados, mas não podemos deixar de fazer, porque nós não só esquecemos, como não nos aplicamos em sermos justos no mundo tão injusto como o mundo em que estamos, onde muitas pessoas são injustiçadas, passam fome, indigências, necessidades, estão sofrendo em hospitais e em tantas outras coisas. Nós esmorecemos, e, nas pouquíssimas vezes que fazemos algo, queremos propagar.

Precisamos contagiar esse mundo com a caridade. Às vezes, eu faço questão de chamar atenção: “Olha, tem pobres precisando de ajuda!”, jamais propagar aquilo que queremos fazer, mas preciso chamar atenção para o que não estamos fazendo.

Precisamos ser justos e praticar a justiça conosco, precisamos fazer penitência, seja pelo jejum ou por outras obras penitenciais, mas sem plaquinha, “Olha, estou de jejum. Olha, estou me penitenciando”.

Olhe para Deus, para aquilo que você pratica pela sua conversão, pelo seu crescimento interior. Se você faz propaganda, você já perdeu o sentido evangélico de tudo que faz.

Deus abençoe você!