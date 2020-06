Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/06/2020

Primeira Leitura (Dt 7,6-11)

Leitura do Livro do Deuteronômio.

Moisés falou ao povo, dizendo: 6“Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra, para seres o seu povo preferido. 7O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos – na verdade sois o menor de todos – 8mas, sim, porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa, e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do Faraó, rei do Egito.

9Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos; 10mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer; e não o deixa esperar: mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. 11Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 102)

— O amor do Senhor Deus por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre.

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores!

— Pois ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão.

— O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos; revelou os seus caminhos a Moisés, e aos filhos de Israel, seus grandes feitos.

— O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas.

Segunda Leitura (1Jo 4,7-16)

Leitura da Primeira Carta de São João.

7Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. 8Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. 9Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. 10Nisto consiste o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. 11Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 12Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós.

13A prova de que permanecemos com ele, e ele conosco, é que ele nos deu o seu Espírito. 14E nós vimos, e damos testemunho, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 15Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele, e ele com Deus. 16E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos nele. Deus é amor: quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Evangelho (Mt 11,25-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

25Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 27Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 28Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. 30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Busquemos ter um coração manso como o de Jesus

“Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mateus 11,29-30).

Hoje, nos dirigimos ao Sagrado Coração de Jesus. Quando olhamos para o coração de Jesus, queremos aprender d’Ele como deve ser o nosso coração. É mais do que isso, devemos permitir que Jesus molde, direcione e forme o nosso coração.

No coração está a sede de tudo aquilo que nós somos, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa saúde emocional, psíquica e psicológica. Como é importante cuidarmos do coração.

Sei que, muitas vezes, nos deixamos dominar pela razão e a cabeça não para de rodar, se preocupa em multiplicar e dividir. Acalme os pensamentos e o coração; volte-se para o coração de Jesus, lá é o refúgio seguro.

O coração de Jesus é o socorro para a minha alma, para o meu espírito e para tudo aquilo que sou. Não há refúgio melhor para a nossa alma! Caminhamos tanto nessa vida cansados, fatigados pelo peso dos nossos fardos, obrigações e compromissos. Nós que andamos tão cansados com a mente atordoada por tantos devaneios, nós que vivemos imersos nas preocupações e tensões da vida, nós que vivemos pouco no presente, mas sempre abalados pelo passado e preocupados com o futuro, é preciso acalmar o coração e nos voltarmos para o coração de Jesus.

Qual é o segredo do coração de Jesus? Ele mesmo diz: “Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração”.

Se aprendermos essas duas coisas do coração, a nossa vida terá outro rumo e sentido. Primeiro, a mansidão, aquele que deixa o coração se acalmar, aquele que não violenta seus pensamentos, seus sentimentos e não se aflige em demasia com tudo aquilo que nos contraria.

Para ser manso de coração é preciso aprender escutar, refletir, pensar e buscar a serenidade da alma

O coração manso é o coração que escuta, não é o coração que grita primeiro. Sei que temos muitos gritos e coisas afogadas dentro de nós, mas amansemos esse coração, tiremos dele essas ondas violentas, que tantas vezes o atormenta, e permita que a mansidão tome conta de nós.

Não imagine que ser manso é aquela pessoa indiferente e fria, que não está nem aí para as coisas, pelo contrário, manso é aquele coração que está ligado no que está acontecendo, mas não está tomado pelos sentimentos azedos, amargurados e, sobretudo, violentos da vida.

O coração manso é aquele que separa as águas, é aquele coração que, primeiro, escuta, faz discernimento para, depois, tomar a decisão em qualquer situação. Para ser manso de coração é preciso aprender escutar, refletir, pensar e buscar a serenidade da alma.

Para ser manso é preciso ser muito humilde, pois, sem humildade, sem se despir da maldade, do orgulho, da soberba e desses sentimentos de grandiosidade que tomam conta de nós, o nosso coração se torna mais violento e cada vez mais movido pelas tempestades.

Que Jesus nos dê um coração como o Seu coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo