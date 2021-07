Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/07/2021

Primeira Leitura (Êx 14,5-18)

Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 5foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então, mudaram-se contra ele os sentimentos do Faraó e dos seus servos, os quais disseram: “Que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços?”

6O Faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. 7Tomou seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. 8O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido.

9Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do Faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiairot, defronte de Beel-Sefon.

10Como o Faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. 11E disseram a Moisés: “Foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrer no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? 12Não era isso que te dizíamos lá: ‘Deixa-nos em paz servir aos egípcios?’ Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto”.

13Moisés disse ao povo: “Não temais! Permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar; os egípcios que hoje estais vendo, nunca mais os tornareis a ver. 14O Senhor combaterá por vós, e vós, ficai tranquilos”.

15O Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. 16Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar.

17De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do Faraó, e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. 18Eos egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do Faraó, dos seus carros e cavaleiros”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Êx 15,1-6)

— Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória!

— Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória!

— Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória: precipitou no mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro! O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi ele neste dia para mim libertação! Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu pai e o honrarei.

— O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é “Onipotente”: os soldados e os carros do Faraó jogou no mar, seus melhores capitães afogou no mar Vermelho.

— Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é duma força insuperável! Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos!

Evangelho (Mt 12,38-42)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 38alguns mestres da Lei e fariseus disseram a Jesus: “Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti”. 39Jesus respondeu-lhes: “Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas.

40Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. 41No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.

42No dia do juízo, a rainha do Sul se levantará contra essa geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Vivendo o Evangelho, enxergamos a graça de Deus

“Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas” (Mateus 12,39).

É Jesus quem está chamando a Sua geração de má e adúltera. Primeiro, uma geração má é aquela que vive norteada pelas maldades, pelas coisas injustas e erradas, são aqueles que fazem o que é mau. Depois, uma geração adúltera é uma geração infiel, que não vive a fidelidade a Deus, não vive a fidelidade aos seus próprios compromissos; e quem vive no mal e quem vive na infidelidade, de fato, não enxerga os sinais nem a graça de Deus.

Ele mesmo está dizendo: “Nenhum outro sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas”. Jonas tem duas coisas importantes para nós. Primeiro, ele é o profeta da penitência e da conversão. Nínive vivia uma verdadeira desolação e seria totalmente destruída por causa dos seus pecados, mas antes que Nínive fosse destruída – porque a consequência do pecado é a distribuição, o pecado nos autodestrói -, o próprio Jonas dá um sinal, anuncia um outro caminho de salvação para aquela cidade, anuncia a eles a penitência e o arrependimento.

Que o Evangelho seja vivido na nossa vida, pois é assim que enxergamos a graça de Deus

Olhemos para nós: muitas vezes, queremos que Deus faça algo por nós mais do que Deus já fez, mais do que os sinais das graças de Deus que estão aí. O que nós precisamos é de penitência, de conversão, precisamos reparar a direção para onde a nossa vida está indo, precisamos rever nossos atos, nossas atitudes, porque estamos ficando cegos até diante da graça de Deus.

É muita maldade e perversão dos nossos tempos enxergamos apenas os defeitos e os problemas dos outros. Vivemos acusando uns aos outros e não nos arrependemos nem nos convertemos das nossas próprias maldades.

Se aquela geração foi má e perversa, imagine o que está sendo a nossa geração diante de Deus! Os ninivitas se converteram diante da pregação de Jonas. E nós, estamos nos convertendo diante da pregação, do anúncio do Evangelho? Estamos deixando que o Evangelho nos converta, estamos permitindo que o Evangelho, a cada dia, transforme a nossa mentalidade e o nosso coração? Ou estamos ainda naquelas velhas atitudes, nos mesmos rancores, mesmos ressentimentos, as mesmas mágoas, as mesmas atitudes, as mesmas agressividades?

Que o Evangelho seja vivido na nossa vida, pois é assim que enxergamos a graça de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook