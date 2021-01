Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/01/2021

Primeira Leitura (Hb 7,1-3.15-17)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 1Melquisedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. 2Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, “Rei de Justiça”; e, depois: “Rei de Salém”, o que quer dizer, “Rei da Paz”.

3Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida! É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. 15Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedec, 16não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. 17Pois diz o testemunho: “Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedec”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 109)

— Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedec!

— Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedec!

— Palavra do Senhor ao meu Senhor: “Assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés!”

— O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois Ele diz: “Domina com vigor teus inimigos.

— Tu és príncipe desde o dia em que nasceste; na glória e esplendor da santidade, como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!”

— Jurou o Senhor e manterá sua palavra: “Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedec!”

Evangelho (Mc 3,1-6)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. 2Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. 3Jesus disse ao homem da mão seca: “Levanta-te e fica aqui no meio!” 4E perguntou-lhes: “É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?” Mas eles nada disseram.

5Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração; e disse ao homem: “Estende a mão”. Ele a estendeu e a mão ficou curada.

6Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O bem pode ser feito todos os dias

“E perguntou-lhes: ‘É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?’” (Marcos 3,4).

Veja as atitudes dos homens religiosos da época de Jesus. Havia um homem com a mão ressecada que foi simplesmente ignorado, como é ignorada a pessoa na situação em que se vive, seja com doenças, enfermidades, com impurezas que muitas vezes são tratadas essas condições e elas são deixadas de lado.

Agora, se tratando de um dia de sábado, e o sábado é tudo para a observância religiosa desses homens, Jesus olha para esse homem de mão seca, pede não só para ele se levantar, mas também para ficar no meio, ou seja, que ele seja o centro das atenções.

Aquilo que é ignorado pelos homens é centralizado por Deus. Aquilo que os homens deixam de lado, Deus coloca à frente. Aquilo que para nós, muitas vezes, não tem importância, é o mais importante para Deus. A dor do outro, o sofrimento do outro, a rejeição que a pessoa vive e sofre, e não importa o dia da semana, o mês do ano, o que importa é que todo e qualquer sofrimento precisa ser acolhido, lembrado e cuidado.

O bem precisa ser feito a todo e a qualquer momento

Quando Jesus pergunta: “É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal?”, o bem é permitido; e é até redundante dizer isto: o bem precisa ser feito a todo e a qualquer momento; não existe dia para fazer o bem!

É verdade que as pessoas deixam-se levar pelo sentimento que vem em certas épocas do ano, quando chega a época do Natal, as pessoas se lembram que os pobres existem; quando chega a época do dia das mães, as pessoas lembram das mães, lembram de mães esquecidas; quando chega uma campanha do dia do deficiente, o dia desse ou daquela outra situação, talvez, as pessoas se recordem.

E quando digo “as pessoas”, essas pessoas somos nós, tão atordoados com a nossa vida presente, com as nossas preocupações e ocupações, que deixamos de lado essas coisas, essas pessoas, essas situações porque parece que elas não são importantes. Para Deus elas sempre são importantes, para Deus essas pessoas devem sempre ocupar o centro e não importa a ocasião ou situação.

Você pode estar todo centrado naquilo que está fazendo, porque aquilo é muito importante para você e ignora, passa por cima, não se lembra ou não faz questão de ver quem sofre, quem padece, quem está doente, quem está enfermo.

O coração de Deus está sempre voltado para o pobre e sofredor. Que o nosso coração se converta no coração do Senhor.

Deus abençoe você!