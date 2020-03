Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/03/2020

Primeira Leitura (Os 14,2-10)

Leitura da Profecia de Oséias.

Assim fala o Senhor Deus: 2“Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. 3Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor; dizei-lhe: ‘Livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos; o fruto de nossos lábios. 4A Assíria não nos salvará; não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais ‘Deuses nossos’ a produtos de nossas mãos; em ti encontrará o órfão misericórdia”. 5Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha cólera. 6Serei como orvalho para Israel; ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. 7Seus ramos hão de estender-se; será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano.

8Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. 9Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste sempre verde: de mim procede o teu fruto. 10Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor! São retos os caminhos do Senhor e, por eles, andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem”.

Salmo Responsorial (Sl 80,67-1)

— Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus!

— Eis que ouço uma voz que não conheço: “Aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste, e te salvei.

— De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir! Israel, ah! se quisesses me escutar.

— Em teu meio não exista um deus estranho, nem adores a um deus desconhecido! Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei.

— Quem me dera que meu povo me escutasse! Que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com mel que sai da rocha o fartaria”.

Evangelho (Mc 12,28b-34)

Naquele tempo, 28bum escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: “Qual é o primeiro de todos os mandamentos?” 29Jesus respondeu: “O primeiro é este: Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma , de todo o teu entendimento e com toda a tua força! 31O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro mandamento maior do que estes”.

32O mestre da Lei disse a Jesus: “Muito bem, Mestre! Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. 33Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios”. 34Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: “Tu não estás longe do Reino de Deus”. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus.

Busquemos todos os dias o dom da escuta

“Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma , de todo o teu entendimento e com toda a tua força! O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro mandamento maior do que estes” (Marcos 12,29-31).

Toda a Lei se resume no amor. Quem vive no amor cumpre plenamente a Lei, mas para viver o amor é preciso aprender a vivê-lo, sermos ensinados e formados no amor. Ninguém pode viver a plenitude do amor, se não for em Deus; porque só Ele é amor. Por isso, o primeiro mandamento é ouvir. É necessário escutarmos o Senhor, Nosso Deus.

Quem não escuta o Senhor não pode amá-Lo, porque não aprende a amar. Quem ama obedece, escuta e deixa-se guiar.

Tem uma graça que precisamos buscar a cada dia da nossa vida, que é a graça e o dom da escuta. É a graça e o dom de sairmos de todos os barulhos que inquietam e agitam a nossa vida, para nos colocarmos na presença do Senhor, Nosso Deus; e poder ouvi-Lo de todo o nosso coração. Só assim iremos amá-Lo.

Até temos vontade de amar a Deus, mas não O amamos como deveríamos ou precisamos amá-Lo, porque não sabemos escutá-Lo, não ouvimos Deus como o nosso centro e necessidade.

Não escute a ninguém sem primeiro ouvir a Deus. Não se entregue a nada nem a ninguém, não busque o mundo nem as coisas sem, primeiro, colocar-se na presença de Deus.

A graça que busco na minha vida pessoal assim que me levanto, é a de me prostrar na presença de Deus, porque já levantamos cheios de nós, cheios de inquietações, perturbações, preocupações, agitações e não oramos e nem ouvimos.

É a oração de quem não vai pedir nem buscar nada, vai somente amar, colocar-se na presença de Deus para escutá-Lo e deixá-Lo falar. Amar a Deus é deixar de lado tudo que vem nos roubar, vem ocupar-se de nós e ocupando o lugar que é de Deus.

Amar a Deus não é simplesmente um gesto piedoso ou atos de piedade. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar todas as coisas abaixo de Deus e Ele unicamente acima de tudo e de todos.

Amar a Deus sobre todas as coisas é saber vencer nossa vontade e nossas inclinações. Amar a Deus sobre todas as coisas é deixar até nossas opiniões que parecem certas, as mais importantes e saber calar-se para somente Deus falar.

Quando nos deixarmos guiar por esse amor divino, iremos nos amar, cuidar de nós, da nossa vida e colocaremos a nossa vida no eixo do Senhor, porque nos conheceremos como somos conhecidos por Deus.

É com esse amor que vamos amar uns aos outros. Ninguém consegue amar a si mesmo nem amar na intensidade da verdade o seu irmão, se não ama a Deus de todo o coração.

Deus abençoe você!