Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/05/2019

Primeira Leitura (At 14,5-18)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, em Icônio, 5pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. 6Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e seus arredores.

7Aí começaram a anunciar o Evangelho. 8Em Listra, havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. 9Ele escutava o discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, 10disse em alta voz: “Levanta-te direito sobre os teus pés”. O homem deu um salto e começou a caminhar.

11Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: “Os deuses desceram entre nós em forma de gente!” 12Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. 13Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios.

14Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: 15“Homens, que estais fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. 16Nasgerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. 17No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações”. 18E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 113b)

— Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória.

— Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória.

— Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade! Por que hão de dizer os pagãos: “Onde está o seu Deus, onde está?”

— É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas.

— Abençoados sejais do Senhor, do Senhor que criou céu e terra! Os céus são os céus do Senhor mas a terra ele deu para os homens.

Evangelho (Jo 14,21-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 21“Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele”. 22Judas – não o Iscariotes – disse-lhe: “Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo?” 23Jesus respondeu-lhe: “Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. 24Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. 25Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. 26Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

A Palavra de Deus é direção para o nosso viver

“Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada” (João 14,23).

A grande graça é que Deus quer fazer morada em nós, Ele quer habitar em nós. Às vezes, sentimos que estamos sozinhos nesta vida, que caminhamos sozinhos mesmo tendo pessoas ao nosso lado, mas quem está em Deus não está só.

Deus faz morada em nosso coração e deseja, realmente, habitar em nós, mas há apenas uma condição: nós precisamos amá-Lo. E se alguém O ama, guarda a Sua palavra. Veja, não é amar da boca para fora, não é dizer “Senhor, nós O amamos”; na verdade, nem precisamos dizer, porque o amor a Ele é manifestado quando guardamos a Sua Palavra.

Precisamos, primeiro, ouvir Sua Palavra e, ouvindo-a, precisamos guardá-la, praticá-la, vivenciá-la e colocá-la em prática em tudo aquilo que realizamos. O meio de Deus habitar em nós é mergulhando na Sua Palavra, para que ela permaneça em nós e nós permaneçamos nela, mergulhemos nela, permitamos que ela fale, direcione e impulsione tudo aquilo que realizamos.

A direção para um discípulo de Jesus é a Palavra de Deus vivida, meditada e guardada

“Se alguém não me ama, com certeza, não guarda a minha Palavra”. Reconhecemos que, no mundo, não há o amor de Deus, porque o mundo não guarda Sua Palavra, pois tem a sua própria palavra, as suas próprias direções. No entanto, a direção para um discípulo de Jesus, para um servo de Deus é a Palavra vivida, meditada, guardada, de modo que vá nos mexendo, tocando, direcionando e dando-nos sempre a razão de viver.

Apliquemo-nos, hoje, no amor a Deus, amemos a Deus com toda a intensidade da nossa alma e do nosso coração. Mergulhemos na Sua Palavra, porque só Ele tem Palavras para nos dar vida. E a Palavra d’Ele vai morar em nós e seremos um com Deus e Ele quer ser um conosco. Precisamos deixá-Lo morar em nós.

Que a Palavra de Jesus esteja em mim e em você, e que ela permaneça em nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook