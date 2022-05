Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/05/2022

Primeira Leitura (At 15,22-31)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 22pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé.

Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. 23Através deles enviaram a seguinte carta: “Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. 24Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. 25Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, 26homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 27Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. 28Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: 29abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações!”

30Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. 31A sua leitura causou alegria, por causa do estímulo que trazia.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 56)

— Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos.

— Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração! Vou cantar e tocar para vós: desperta, minha alma, desperta! Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora!

— Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações! Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade! Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refulja na terra!

Evangelho (Jo 15,12-17)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 12“Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. 13Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos.

14Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. 16Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. 17Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Fortifique sua relação de amizade com Cristo

“Naquele tempo, Jesus disse: ‘Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça” (João 15,14-16).

Essa é a Palavra de Jesus para nós, nesta sexta-feira, meus irmãos e minhas irmãs. É um apelo, é um convite, um convite a ser amigo de Cristo. Amigo, aquele que caminha lado a lado, aquele íntimo, aquele que é companheiro.

E Jesus fez para os Seus discípulos esse chamado e o faz a cada um de nós, mas é um convite, como eu disse. Jesus não obriga ninguém a essa relação, a esse tipo de relacionamento. Somos livres para aderir e para acolher a amizade de Cristo como esse lugar de reciprocidade. Porque amizade é assim, amizade é essa reciprocidade, dar e receber amor.

Cristo nos chama a essa reciprocidade. Recebemos a Sua vida como um dom, como um presente, recebemos o Seu coração, mas também somos convidados a dar o nosso coração a Ele, a oferecer o nosso coração a Cristo, para que essa relação de amizade com Ele, pouco a pouco, vá sendo construída.

Esse tipo de relacionamento ao qual Jesus nos convida, ele se contrasta radicalmente com a mentalidade deste mundo, porque a mentalidade deste mundo é um amor que precisa ser merecido. Preciso fazer algo para merecer o amor, um amor que, muitas vezes, posso comprá-lo e um amor que me dá alguma coisa em troca. Isso, dentro da filosofia, chamamos de utilitarismo, quando usamos a amizade de alguém, a oportunidade de ter um relacionamento com alguém, para usufruir dessa pessoa algum benefício nosso, isso é utilitarismo.

Quanto mais parecidos com Cristo, mais essa relação de amizade vai sendo fortificada

Jesus nos chama a uma relação de um amor gratuito, um amor imerecido, um amor que não se compra, um amor que não espera nada em troca, um amor sem pretensões. É esse amor de amizade ao qual Jesus nos chama. A amizade é o amor gratuito de Jesus.

Por isso que o Espírito Santo nos faz passar dessa condição que falou o Evangelho: de servos para amigos de Jesus. Porque o Espírito Santo nos cristifica, Ele nos faz mais parecidos com Cristo, e quanto mais parecidos com Cristo, mais essa relação de amizade vai sendo fortificada. É assim nas nossas relações de amizade humana, quando amamos alguém, algumas coisas daquela pessoa são assimiladas na nossa vida, o jeito de falar, algumas realidades se parecem muito, também com Cristo é assim.

É o Espírito Santo que nos faz passar da condição de servos para a condição de amigos, aqueles que podem estar perto do coração de Cristo, aqueles que são depositários de todos os tesouros e de todas as graças do coração de Jesus. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de corresponder a tamanho dom, que realmente exista no nosso coração essa reciprocidade, esse desejo de também fazermo-nos amigos do Senhor.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.