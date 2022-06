Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/06/2022

Primeira Leitura (2Rs 17,5-8.13-15a.18)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.

Naqueles dias, 5Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país. E, chegando a Samaria, sitiou-a durante três anos.

6No nono ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Hala e nas margens do Habor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. 7Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do Faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses.

8Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. 13O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: “Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas”.14Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. 15aDesprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. 18O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 59)

— Vossa mão nos ajude, ouvi-nos Senhor!

— Vossa mão nos ajude, ouvi-nos Senhor!

— Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e arrasastes as nossas fileiras; vós estáveis irado: voltai-vos!

— Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes.

— Quem me leva à cidade segura, e a Edom quem me vai conduzir, se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduzis nossas tropas?

— Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia; nada vale o socorro dos homens! Mas com Deus nós faremos proezas, e ele vai esmagar o opressor.

Evangelho (Mt 7,1-5)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 1“Não julgueis, e não sereis julgados. 2Pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes; e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes. 3Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? 4Ou, como podes dizer a teu irmão: ‘Deixa-me tirar o cisco do teu olho’, quando tu mesmo tens uma trave no teu? 5Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Corrija o seu coração em primeiro lugar

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Não julgueis, e não sereis julgados’. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão” (Mateus 7,1.3.5).

Palavra dura, meus irmãos! Palavra exigente, porque, muitas vezes, nos perdemos na vida do outro e esquecemos o nosso próprio caminho, esquecemos do nosso caminho pessoal de conversão.

Porque, muitas vezes, o outro é para nós o espelho das nossas verdades, muitas vezes, o outro chama a nossa atenção porque acabamos vendo nele aquilo que está escondido dentro de nós.

O erro é de pensar, muitas vezes, que o que nós vemos na outra pessoa seja um mal, seja uma falha, um defeito e não conseguir enxergar isso em nós — “Não! Isso está em mim! Aquilo que eu vejo no outro também pode estar escondido dentro de mim”.

Cuidado com seus critérios de julgamento, porque eles podem esconder as imperfeições que você tem dentro do seu coração

Existe um mecanismo de defesa do nosso ego que, na psicologia, chamamos de “projeção”. A projeção é quando não consigo, conscientemente, lidar com algumas imperfeições minhas, e o que faço? Projeto ela nos outros, começo a ver no outro aquilo que não aceito em mim, aquilo que ainda em mim não está integrado, não está redimido. Então, é um trabalho tanto da psicologia, mas também espiritual. Porque precisamos fazer essa junção dentro do nosso “eu”.

O julgamento que nós temos forte em relação aos outros, muitas vezes, pode revelar essa não aceitação das mesmas coisas que estão dentro de nós. Muito cuidado com a sua rigidez, muito cuidado com os seus critérios de julgamento, porque, muitas vezes, eles podem camuflar e esconder as imperfeições que você tem dentro do seu coração.

Por isso, a necessidade de nos reconciliar com quem somos. O Filho de Deus, justamente, veio à Terra para reconciliar o nosso coração com o coração de Deus, mas também nos reconciliar com nós mesmos.

São João Paulo II, quando começou seu Pontificado, escreveu uma belíssima encíclica chamada “Redemptor Hominis” (O Redentor do homem); e ele dizia que o homem que quiser compreender a si mesmo, precisa se aproximar de Cristo. Então, aproximemo-nos de Cristo porque ali vamos compreender quem somos de verdade, por isso, as nossas misérias interiores precisam ser apresentadas ao Senhor.

A Palavra de Deus é muito clara: tire primeiro o mal de dentro de você, corrija em você aquilo que deseja tanto corrigir nos outros, e, depois, o mundo à nossa volta vai ser transformado. Primeiro, em mim, depois, nos outros.

Vamos pedir que a Palavra de Deus possa iluminar o nosso interior, fazer-nos ter contato com as nossas misérias, imperfeições e fragilidades, para que, uma vez restaurados, sejamos instrumentos mais benévolos na vida dos nossos irmãos.

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.