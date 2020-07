Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/07/2020

Primeira Leitura (Mq 6,1-4.6-8)

Leitura da Profecia de Miquéias.

1Ouvi o que diz o Senhor: “Levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze com que as colinas ouçam tua voz”.

2Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo, escutai-o, fundamentos da terra; a pendência do Senhor é com seu povo, ele disputa em juízo contra Israel. 3“Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. 4Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa de servidão, e pus à tua frente Moisés, Aarão e Maria”.

6“Que oferta farei ao Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? 7Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu o meu primogênito, por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida?” 8Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem, e o que o Senhor exige de ti: principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia, e caminhar solícito com teu Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 49)

— A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.

— A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.

— Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a Aliança em sacrifícios! Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar.

— Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos; não preciso dos novilhos de tua casa nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos.

— Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha Aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios!

— Diante disso que fizeste eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos.

— Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.

Evangelho (Mt 12,38-42)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 38alguns mestres da Lei e fariseus disseram a Jesus: “Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti”. 39Jesus respondeu-lhes: “Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. 40Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. 41No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. 42No dia do juízo, a rainha do Sul se levantará contra essa geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus se faz presente no coração humilde e sincero

“Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas” (Mateus 12,39).

Que triste a geração que é má e adúltera! Uma geração que é conduzida por aquilo que é mau: maus comportamentos, maus exemplos e, sobretudo, uma geração que não se abre para o bem e para a graça.

Jesus está falando da Sua geração, e a geração d’Ele estende-se por nós, porque, muitas vezes, somos uma geração muito má, muito indiferente. Essa geração tanto se opõe para a graça de Deus que vive o verdadeiro adultério espiritual ou o adultério da graça.

Não correspondemos à fidelidade daquilo que nós mesmos acreditamos, que é a Palavra de Deus em nós, e vivemos profundas contradições. Falamos do amor, mas promovemos o ódio; queremos acolher, mas dispersamos. Ou seja, não basta ser uma geração que crê em Jesus, que frequenta a Igreja e conhece as Leis e os Mandamentos. É preciso se converter do mal que, muitas vezes, permeia o nosso coração.

A maldade maior é não reconhecer a graça de Deus presente no meio de nós. As pessoas vivem buscando sinais e o sinal é, geralmente, aquilo que Deus nos dá e nos concede, aquilo que eu vejo e toco. Converta o seu coração, porque o Reino de Deus não é aquilo que vemos, no sentido material, que os olhos podem avistar.

Quanto mais simples, humilde e silencioso for o coração, mais ele tocará no Reino de Deus

O Reino de Deus é viver com profundidade a nossa dimensão espiritual, é encontrar a presença de Deus em todas as coisas, inclusive nas coisas negativas que, muitas vezes, acontecem a nós e não sabemos ler e enxergar, não sabemos perceber onde a Palavra de Deus quer nos conduzir.

Muitas vezes, instrumentalizamos Deus e a Palavra d’Ele em favor dos nossos interesses. A primeira coisa: o silêncio de Deus para acalmar os nossos barulhos e as nossas inquietações. Quer encontrar a vontade de Deus? Silencie a alma e o coração.

A segunda coisa: Deus se faz presente naquele que O busca de coração sincero e humilde. Quantas manifestações amorosas de Deus no meio de nós, mas os humildes de coração é que podem tocar e ver.

A terceira coisa: não nos tornarmos aquelas pessoas que vivem de propaganda, de propagar que viu isso e aquilo. Não vemos nada, não vemos anjo aparecer, Nossa Senhora aparecer. Não viva dessas ilusões.

Aquilo que Jesus disse a Tomé é preciso que seja dito a nós a cada dia: “Felizes os que creem sem terem visto!” (João 20,29). Vemos Deus no meio de nós pelos sinais da graça e do amor, pela paixão do Reino e não por ilusões e fantasias que muitos criam para manter pessoas dependentes e teleguiadas.

O Reino de Deus é muito simples, e ele acontece na Palavra de Deus, nos Sacramentos e, óbvio, nas pessoas que buscam ter uma vida mística de oração, mas sem levar as coisas para o espetáculo, porque Deus é simples. Quanto mais simples, humilde e silencioso for o coração, mais ele tocará no Reino de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook