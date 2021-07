Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/07/2021

Primeira Leitura (Êx 14,21-15,1)

Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 14,21Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte; e as águas se dividiram. 22Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. 23Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do Faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar adentro. 24Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. 25Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram, então, os egípcios: “Fujamos de Israel! Pois o Senhor combate a favor deles, contra nós”. 26O Senhor disse a Moisés: “Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros”. 27Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. 28As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do Faraó, que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. 29Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. 30Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, 31e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. 15,1Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico:

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Êx 15)

— Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória!

— Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória!

— Ao soprar a vossa ira amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha, e imóveis se fizeram, em meio ao mar, as grandes vagas.

— O inimigo tinha dito: “Hei de segui-los e alcançá-los! Repartirei seus despojos e minh’alma saciarei; arrancarei da minha espada e minha mão os matará!”

— Mas soprou o vosso vento, e o mar os recobriu; afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Estendestes vossa mão, e a terra os devorou.

— Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso Monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no Santuário construído pelas vossas próprias mãos.

Evangelho (Mt 12,46-50)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 46enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. 47Alguém disse a Jesus: “Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo”. 48Jesus perguntou àquele que tinha falado: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?” 49E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. 50Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deixemo-nos transformar pela Palavra de Deus

“Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe” (Mateus 12,50).

É uma graça fazermos parte da família de Jesus mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer que é uma desgraça, ou seja, nós saímos da graça se nós conhecermos Jesus, mas não colocarmos em prática a Sua Palavra, se nós não seguirmos a Sua Palavra, se não nos convertermos pela Sua Palavra.

Não podemos ter aquela atitude passiva de quem escuta, de quem apenas ouve, mas não se converte ao que ouviu. É claro que a primeira atitude diante da Palavra é ouvi-la; e quem não ouve não vai poder dar outro passo. Por isso, no mundo tão surdo como o nosso, onde as pessoas só escutam o que querem ou cercados de tantos barulhos, como nós estamos, é preciso dar o passo da escuta.

Escutar Deus a cada dia é a primeira necessidade da alma, escutar com o coração, escutar com paixão, deixar que a Palavra penetre o nosso coração e vá até às nossas vísceras mais profundas, deixar que a Palavra de Deus realmente caia em nossa mente. É preciso escutar a Palavra e, uma vez que a escutamos, precisamos ser transformados por ela.

Se não estamos sendo provocados a nos convertermos pela Palavra, é sinal de que não estamos a ouvindo

Às vezes, estou com uma disposição dentro de mim e nem percebo a maldade, mas movido pelo sentimento, pelos acontecimentos, pelos aborrecimentos estou decidido que vou fazer assim. E a Palavra de Deus cai em meu coração como luz, por isso, preciso escutar mais a Deus do que os barulhos que estão dentro de mim.

Você sabe que os barulhos da alma são muitos: o barulho das mágoas, ressentimentos, tensões, preocupações, inquietações; o barulho dos afetos e das emoções. E se somos pessoas muito emotivas, as nossas emoções nos guiam.

É preciso silenciar as emoções, os sentimentos, os afetos para escutar nu e cru o Senhor falando a nós. Quando escuto e essa Palavra penetra em mim, eu posso respondê-la. Então, “estava pensando em fazer isto, a Palavra me convenceu que não é por aí”; “estou tendo essa atitude, a Palavra me convence que essa atitude não é correta”; “estou pensando em responder a provocação, a Palavra cala o meu coração e não me deixa agredir o meu irmão”.

Então, ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática é deixar que ela provoque em nós atitudes de conversão e de mudança. Se não estamos sendo provocados a nos convertermos pela Palavra, é sinal de que não estamos ouvindo a Palavra ou estamos ouvindo muito mal, entrando no ouvido e do ouvido mesmo voltando, nem chegando ao coração.

Por isso, quem é meu pai, quem é minha irmã, quem é minha mãe, senão quem ouve, quem faz a vontade de Deus, quem coloca em prática a vontade do Pai.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook